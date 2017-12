트와이스의 계속되는 日 인기…“오리콘 3관왕”

트와이스가 일본 오리콘이 집계한 연간 랭킹의 신인부문에서 해외 여성 아티스트로는 최초로 3관왕에 오르며 명불허전의 인기를 다시금 알렸다.23일 오리콘이 발표한 연간 음악・영상(DVD, Blu-ray) 랭킹 에서 트와이스는 신인 아티스트 토탈 세일즈 1위, 10월 18일 발매한 일본 첫 싱글 One More Time으로 신인 아티스트 싱글 랭킹 1위, 6월 28일 발표한 일본 데뷔 베스트앨범 #TWICE로 신인 아티스트 앨범 랭킹 1위에 각각 오르며 3관왕을 달성했다. 오리콘 연간 랭킹 중 신인 부문 3관왕은 해외 여성 아티스트로는 최초이며 해외 아티스트로는 엑소 후 2년 만의 기록이다.신인 아티스트 토탈 세일즈 1위는 해외 아티스트로는 2015년 엑소 이후 2년, 해외 여성 아티스트로는 2010년 카라 후 7년 만이다. 오리콘에 따르면 One More Time은 23만 9000장, #TWICE는 25만 6000장의 판매고로 각각 1위에 올랐는데 이 기록 역시 2015년 엑소의 싱글과 앨범 후 2년 만의 정상 정복이다. 아울러 트와이스는 한국 미니 3집 앨범 TWICEcoaster : LANE 1으로도 앨범 랭킹 3위에 오르는 기염을 토했다.올해 일본 데뷔와 함께 트와이스가 써내려간 기록 행진은 그야말로 눈부시다. 일본에 진출한 K팝 걸그룹의 역사를 데뷔한 해 모두 새로 썼다.트와이스는 빌보드재팬이 지난 8일 공개한 연간차트 중 송차트 및 종합 앨범차트 포인트를 합산해 산출하는 Billboard JAPAN Top Artist부문서 트와이스는 일본 내 쟁쟁한 가수들을 뒤로하고 3위에 오르며 영향력을 과시했다.한편, 트와이스는 31일에는 일본 연말 프로그램의 대표격인 NHK 홍백가합전에 출연한다. 내년 2월 7일 일본서 두번째 싱글 캔디 팝(Candy Pop)을 발표하고 현지서 3연속 인기홈런을 예고한다.[사진 제공 : JYP엔터테인먼트]