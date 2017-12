태연 크리스마스 콘서트

소녀시대의 태연이 크리스마스 콘서트를 성황리에 마쳤다.



지난 22~24일 서울 경희대학교 평화의 전당에서 개최된 TAEYEON SPECIAL LIVE "The Magic of Christmas Time"(태연 스페셜 라이브 “더 매직 오브 크리스마스 타임”)은 3회 공연 모두 매진을 기록한 만큼 관객들의 폭발적인 호응 속에 펼쳐졌다.



이번 콘서트에서 태연은 최근 발표한 겨울 앨범의 전곡 무대를 처음 공개함은 물론, 11:11, ‘Rain’, Why 등 새롭게 편곡한 히트곡 무대, ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’, ‘My Grown Up Christmas List’, ‘Holly Jolly Christmas’ 등 캐럴 메들리까지 다채로운 무대를 선사, 라이브 밴드 연주와 어우러진 탁월한 가창력과 보컬로 관객들을 완벽 매료시켰다.



또한 태연은 화려한 매력이 돋보인 ‘뮤지컬 퍼포먼스’, 마술사와 함께 꾸민 ‘매직 퍼포먼스’, 팬들을 위한 선물 이벤트 등 다양한 볼거리를 더해, 크리스마스 분위기를 만끽할 수 있는 특별한 공연으로 이목을 사로잡았다.



더불어 23, 24일 공연에는 서현이 게스트로 등장, 태연과 함께 소녀시대-태티서의 ‘겨울을 닮은 너’, ‘Merry Christmas’ 등 2곡 무대를 선사해 훈훈함을 더했다.



