인터파크 2017년 최고의 음반 “엑소 더 워”

그 어느해 보다 뜨거웠던 올해 음반시장에서 <엑소(EXO) 4집 – THE WAR>가 최고의 음반으로 뽑혔다. 인터파크도서(대표 주세훈)는 독자가 뽑은 ‘2017 최고의 음반’ 결과를 발표했다.‘2017 최고의 음반’은 인터파크도서가 매년 한 해를 빛낸 음반을 발표하는 자리다. 지난 2009년부터 시작된 ‘최고의 음반’ 행사는 올해부터 ‘최고의 책’ 행사와 통합돼 보다 대규모로 개최됐다. 올해도 판매량 집계 및 분야별 전문 MD 추천으로 음반 부문 후보를 선정한 뒤 지난 11월 23일부터 12월 17일까지 25일간 100% 투표결과가 반영되는 독자 투표를 진행했다. 해당 기간 인터파크도서 웹/ 모바일을 통해 음반 부문에만 무려 66만 3,619명이 투표에 참여하는 등 그 어느 때보다 뜨거운 열기를 보였다.2017 최고의 음반은 치열한 접전 끝에 대세 아이돌 엑소의 정규 4집 앨범인 <엑소(EXO) 4집 – THE WAR>가 선정됐다. 국민적 관심 속에 등장한 워너원의 데뷔 앨범 <워너원 – 1X1=1(TO BE ONE)>은 2위를 차지하며 ‘괴물 신인’이라는 수식을 증명했다. 최종 투표 결과는 엑소가 총 득표율 38%로 10대(82%) 여성(95%) 팬들의 압도적인 지지를 얻으며 왕좌를 지켜내는 데 성공했다. 2위와는 불과 52표 차.3위는 <방탄소년단 - LOVE YOURSELF 承 Her>가 차지하며 엑소를 시작으로 워너원, 방탄소년단으로 이어지는 대세돌 라인업을 완성했다. 이 밖에 국내 크로스오버 음악계에 신선한 바람을 일으키고 있는 포르테 디 콰트로의 두번째 앨범이 4위에, 그룹 뉴이스트W의 < W, HERE>은 5위를 차지했다.인터파크도서 마케팅팀 관계자는 “이번 2017 최고의 음반 투표 기간 동안 이벤트 페이지 누적 방문수는 100만 건을 돌파했으며, 투표 마감 전날인 17일에만 16만명이 방문하는 등 역대 최대 수치를 기록했다. 특히 아주 근소한 차이로 승부가 갈린 만큼 투표 과정에서 부정 행위가 없었는지 엄격한 검증과정을 거쳤다.”고 밝혔다.한편 함께 진행된 ‘2017 최고의 책’은 <문재인의 운명(특별판)>이 선정되었다.





◇ 2017 최고의 음반



엑소(EXO) 4집 - THE WAR



워너원(Wanna One) - 1X1=1(To Be One)



방탄소년단(BTS) - LOVE YOURSELF 承 Her



포르테 디 콰트로(Forte di Quattro) - 포르테 디 콰트로



뉴이스트 W - W, HERE



가요: 워너원 - 1X1=1(To Be One)팝/락: 에드 시런 - Divide(÷)클래식: 포르테 디 콰트로(Forte di Quattro)OST: 도깨비 O.S.T