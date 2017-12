방탄소년단의 RM(본명 김남준·23)이 피처링한 미국 록밴드 '폴 아웃 보이'(Fall Out Boy)의 신보가 현지에서 선전하고 있다.



27일(현지시간) 빌보드는 폴아웃보이가 부르고 RM이 피처링한 '챔피언' 리믹스 버전이 빌보드 '록 디지털 송 세일즈' 차트 2위, '버블링 언더 핫 100' 차트 18위에 올랐다고 보도했다.



챔피언은 폴아웃보이가 지난 11월 발매한 싱글 앨범 '홀드 미 타이트 오어 돈트'(Hold me tight or don't)의 수록곡이다. RM은 리믹스 버전에서 피처링을 맡았으며, 이 곡은 지난 15일 공개됐다.



'버블링 언더 핫 100' 차트는 '핫 100 싱글즈' 차트에 아쉽게 오르지 못한 25곡을 음반 판매량과 라디오 방영 횟수, 스트리밍 데이터를 중심으로 선정한 차트다.



또 새롭게 떠오르는 아티스트의 순위를 확인할 수 있는 '이머징 아티스트' 차트에서는 RM은 47위를 기록하며 처음 차트에 진입했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄 RM 피처링 ‘챔피언’, 美 빌보드 ‘록 디지털’ 차트 2위

입력 2017.12.28 (18:05) 수정 2017.12.28 (18:05) 연합뉴스

방탄소년단의 RM(본명 김남준·23)이 피처링한 미국 록밴드 '폴 아웃 보이'(Fall Out Boy)의 신보가 현지에서 선전하고 있다.



27일(현지시간) 빌보드는 폴아웃보이가 부르고 RM이 피처링한 '챔피언' 리믹스 버전이 빌보드 '록 디지털 송 세일즈' 차트 2위, '버블링 언더 핫 100' 차트 18위에 올랐다고 보도했다.



챔피언은 폴아웃보이가 지난 11월 발매한 싱글 앨범 '홀드 미 타이트 오어 돈트'(Hold me tight or don't)의 수록곡이다. RM은 리믹스 버전에서 피처링을 맡았으며, 이 곡은 지난 15일 공개됐다.



'버블링 언더 핫 100' 차트는 '핫 100 싱글즈' 차트에 아쉽게 오르지 못한 25곡을 음반 판매량과 라디오 방영 횟수, 스트리밍 데이터를 중심으로 선정한 차트다.



또 새롭게 떠오르는 아티스트의 순위를 확인할 수 있는 '이머징 아티스트' 차트에서는 RM은 47위를 기록하며 처음 차트에 진입했다.



[사진출처 : 연합뉴스]