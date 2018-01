그룹 방탄소년단의 '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스 버전 뮤직비디오가 유튜브 1억뷰를 돌파했다. 2일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이 뮤직비디오는 이날 오전 0시 37분께 유튜브 조회수 1억 건을 넘겼다.



이로써 방탄소년단은 '쩔어'와 '불타오르네(FIRE), '피 땀 눈물', '상남자', '세이브 미'(Save ME), '낫 투데이'(Not Today), '봄날', 'DNA', '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I NEED U), '호르몬 전쟁'에 이어 '마이크 드롭' 리믹스 버전까지 총 12편의 1억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



'마이크 드롭'은 방탄소년단의 미니앨범 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her)의 수록곡으로 미국의 유명 DJ 스티브 아오키, 신예 래퍼 디자이너와의 협업으로 화제가 된 노래다.



방탄소년단은 오는 13∼14일 서울 구로구 고척스카이돔에서 글로벌 공식 팬클럽 아미(ARMY) 4기 팬미팅 '방탄소년단 네 번째 집결'(BTS 4TH MUSTER-Happy Ever After)을 연다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄소년단, 유튜브 1억뷰 뮤비 12개

입력 2018.01.02 (09:31) 수정 2018.01.02 (09:32) 인터넷 뉴스

