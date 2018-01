[K스타] 류현진♥배지현, 푸켓에서의 ‘달콤한 허니문’ 공개

최근 결혼한 야구 선수 류현진이 신혼여행지에서의 달달한 모습을 공개했다.류현진은 10일 인스타그램에 "On the Second Day~(둘째 날), 크루즈, 허니문"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 류현진과 배지현 아나운서는 선글라스와 가벼운 복장 차림을 한 채 크루즈 여행을 즐기고 있다.류현진은 앞선 8일에도 아내와 함께 휴양을 즐기는 사진 여러 장을 올렸다. 사진 속 두 사람은 낮에는 같은 회색 차림의 옷을 입고, 저녁에는 검은색 계열의 옷을 맞춰 입는 등 커플 아이템을 선보였다.지난 5일 유재석, 이휘재 등 인기 방송인과 추신수, 김현수 등 많은 동료의 축하 속에 백년가약을 맺은 두 사람은 7일 태국 푸껫으로 신혼여행을 떠났다.류현진은 신혼여행을 다녀온 뒤 이번 달 말 미국으로 건너가 LA다저스 스프링캠프에 합류할 예정이다.류현진 소속사는 KBS에 "이달 말 류현진 선수가 미국으로 출국할 때 배지현 아나운서가 함께 떠날지, 한국에서의 일을 마무리한 뒤 합류할지는 아직 결정되지 않았다"고 말했다.[사진 출처 : 류현진 인스타그램]K스타 정혜정 kbs.sprinter@kbs.co.kr