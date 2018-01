한국뮤지컬어워즈 “벤허와 레드북, 그리고 앙상블”

제2회 한국뮤지컬어워즈가 22일(월) 경희대학교 평화의전당에서 열린다.



뮤지컬 배우 이건명이 1회에 이어 이번 시상식 사회자로 나선다. 이지나 연출과 김문정 음악감독이 꾸미는 화려한 시상식 프로그램도 공개되었다. 무용가 김주원과 윤전일의 ‘봄의 제전 G.’ 로 시작되며 뮤지컬 <타이타닉>팀이 출연하여 ‘Opening Finale-Godspeed Titanic’, <빌리 엘리어트> 중 ‘Electricity’를 다섯 명의 빌리가 함께 꾸민다. <헤드윅> 중 ‘Midnight Radio’는 차지연이 부르며, <킹키부츠> 중 ‘The Land of Lola’는 정성화와 엔젤들이 함께 한다. <더데빌> 중 ‘Possession’은 고훈정, 이충주, 조형균이 함께 무대에 올라가며, 양준모는 <영웅> 중 ‘영웅’, 김호영은 <라카지> 중 ‘I am What I am’을 부른다. 마지막은 <록키호러쇼>의 ‘Sweet Transvestite’로 피날레를 장식한다.



제2회 한국뮤지컬어워즈는 2016년 12월 1일부터 2017년 11월 30일까지 국내에서 개막하여 14회 이상 유료 공연한 작품 중 국내프로덕션으로 제작한 공연을 대상으로 한다. 전문 투표단 100명과 매니아 투표단 100명의 의견을 모아 수상작(자)이 선정된다. 모두 72편의 작품이 후보로 출품되었고 총 18개 부문(대상, 작품상, 소극장뮤지컬상, 남녀주연상, 남녀조연상, 신인상, 앙상블상, 극본/작사상, 작곡상, 안무상, 연출상, 무대예술상, 프로듀서상, 공로상, 특별상(올해의 스태프상))에 걸쳐 수상자가 결정된다.



올해 시상식은 <벤허>가 총 11개 부문에 노미네이트 되면서 가장 많은 부문에 후보로 올랐으며, <레드북>이 9부문으로 그 뒤를 이으며 뜨거운 경쟁을 예고하였다. 작년과 달라진 점은 한국뮤지컬어워즈 대상(상금 3천만원)을 400석 이상 창작초연 뮤지컬에서 선정하기로 하고, 작품상(상금 1천만원)을 창작 및 라이선스 작품 중에서 선정하게 된 것이다. 또한 소극장 뮤지컬상을 신설하여 400석미만 공연장에서 공연된 창작 및 라이선스 작품을 선정하기로 하였다.



한편 본 시상식과 함께 1월 22일 오후 3시 경희대학교 경영대학 오비스홀에서 열리는 ‘한국 뮤지컬의 글로벌 콘텐츠화 전략(기획·제작·유통 사례를 중심으로)’을 주제로 열리는 컨퍼런스가 열린다.