소녀시대 멤버 태연이 ‘겨울나무 (I’m all ears)’ 스페셜 비디오를 공개했다.태연은 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 겨울 앨범 ‘This Christmas – Winter is Coming’(디스 크리스마스-윈터 이즈 커밍) 수록곡 ‘겨울나무 (I’m all ears)’ 스페셜 비디오를 깜짝 공개한 것.특히, 이번 스페셜 비디오는 겨울 앨범에 뜨거운 성원을 보내준 팬들에게 보답하고자 특별히 제작, 태연의 사랑스러운 모습을 담아내 음악 팬들의 이목을 사로잡았다.‘겨울나무 (I’m all ears)’는 현대인들을 거친 추위 속에 버티고 있는 한 그루의 나무에 빗대어, 말하지 못한 이야기들을 밤새 들어주겠다는 내용을 담은 위로송이자, 언제나 묵묵히 곁을 지켜주고 있는 팬들을 위한 팬송으로 공개되어 많은 사랑을 받은 바 있다.태연은 지난 12월 12일 다채로운 장르의 총 8트랙으로 구성된 겨울 앨범 ‘This Christmas – Winter is Coming’을 발표했다.