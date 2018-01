지난해 전 세계 음원 차트를 장악한 노래 '아바나'(Havana)의 주인공 카밀라 카베요(21)가 정규 1집을 내놨다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

‘아바나’ 주인공 카밀라 카베요, 정규 1집 발매

입력 2018.01.15 (08:48) 연합뉴스

[사진 출처 : 연합뉴스]