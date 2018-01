BTS는 팬과 함께 간다 ‘고척돔 글로벌 팬미팅’

그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 네 번째 공식 글로벌 팬미팅을 성황리에 마쳤다.방탄소년단은 지난 13일부터 14일까지 서울 구로구 고척동 고척스카이돔에서 글로벌 공식 팬클럽 아미(ARMY) 4기 팬미팅 ‘BTS 4TH MUSTER [Happy Ever After]’를 개최하고 전 세계 4만여 명의 팬들과 만났다.개그맨 김생민의 사회로 진행된 이날 팬미팅에서 방탄소년단은 ‘아미와 방탄소년단의 행복한 기억’을 주제로 그 동안 함께 쌓아온 기억들을 추억하고 이야기하며 서로 한층 더 가까워 질 수 있는 시간을 가졌다.또한, 아미가 기억하는 방탄소년단의 최고의 무대 의상을 맞추는 코너를 진행, 스페셜 의상을 입고 런웨이를 선보인 후 ‘피 땀 눈물’, ‘I NEED U’ 무대를 꾸며 웃음을 선사하기도 하고 아미와 함께 감정 모으기를 하며 리듬게임을 하는 등 시종일관 즐거운 분위기를 이어나갔다.이날 방탄소년단은 고척돔을 찾은 팬들을 위해 특별한 무대를 선보였다. 서태지와 아이들의 ‘컴백홈’을 22년 만에 처음으로 정식 리메이크 해 화제가 됐던 ‘Come Back Home’의 단독 무대는 물론 방탄소년단의 새로운 음악적 시도가 돋보였던 ‘Pied Piper’, 그 동안 안무 없이 노래만 선보였던 ‘Best Of Me’를 안무와 함께 열창하며 스웨그 넘치는 무대를 꾸몄다.이외에도 ‘No More Dream’, ‘MIC Drop’, ‘고민보다 Go’, ‘DNA’ 등 히트곡 무대를 통해 분위기를 한껏 고조시켰으며, 고척돔을 가득 메운 4만 여명의 팬들은 뜨거운 함성과 응원으로 화답하며 감동을 선사했다.방탄소년단은 “아미를 보면 행복하고 사랑스럽고 말로 표현 못할 정도로 고맙다. 더 좋은 무대를 보여줄 수 있다는 게 정말 좋다. 이제까지 사랑해왔고 사랑하고 앞으로도 계속 사랑할 거다. 영원히 함께 행복하자“라며 아미에 대한 고마움을 한껏 표현해 팬들에게 감동을 안겨줬다.[사진제공=빅히트엔터테인먼트]