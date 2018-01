그룹 아이콘이 25일 오후 6시 정규 2집 '리턴'(RETURN)으로 8개월 만에 컴백한다.



16일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 2집에는 타이틀곡 '사랑을 했다'를 비롯해 신곡 8곡과 일본에서 발표한 4곡의 한국어 버전이 수록됐다.



이날 공개된 트랙리스트에서 리더 비아이는 12곡 전곡의 작사·작곡에 이름을 올렸다. 비아이는 선배 프로듀서들과도 공동 작업을 해 싸이와 '에브리싱'(EVERYTHING), 타블로와 '안아보자'의 작사·작곡을 함께했다.



지금껏 앨범에서 솔로곡을 발표한 적 없는 그는 이번에 힙합 솔로곡 '돗대'도 수록했다. 지난해 아이콘으로 일본 활동에 집중하면서도 2집을 꾸준히 작업해 온 비아이의 노력을 엿볼 수 있을 것이라는 게 YG의 설명이다.



이 밖에도 2집에는 '시노시작'과 '롱 타임 노 씨'(LONG TIME NO SEE), '나를 사랑하지 않나요?'(LOVE ME), '저스트 고'(JUST GO) 등 일본에서만 발매됐던 4곡이 스페셜 보너스 트랙으로 실렸다.



YG 측은 "아이콘이 시작점, 초심을 돌이켜 본다는 의미로 앨범 제목을 '리턴'으로 붙였다"며 "새로 시작하는 마음으로 올 한해 왕성한 국내 활동을 할 예정"이라고 말했다.

아이콘, 25일 정규 2집 ‘리턴’…비아이 전곡 작사·작곡

입력 2018.01.16 (11:00) 연합뉴스

