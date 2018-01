사이다 가렛과 보아의 라이브 콜라보 “Man in the Mirror”

SM 디지털음원 공개채널 ‘STATION’(스테이션) 시즌2가 마이클 잭슨의 ‘Man in the Mirror’(맨 인 더 미러) 발매 30주년을 기념해 선보이는 역대급 글로벌 컬래버레이션이 오늘 드디어 베일을 벗는다.‘Man in the Mirror’ 원작자인 미국 출신 싱어송라이터 사이다 가렛(Siedah Garrett)과 아시아 대표 뮤지션 보아(BoA)가 호흡을 맞춘 듀엣곡 ‘Man in the Mirror (LIVE)’는 16일 오후 6시 각종 음악사이트 및 아이튠즈, 애플뮤직, 구글플레이뮤직 등 글로벌 플랫폼을 통해 전 세계에 공개될 예정이다.또한 음원 공개와 동시에 유튜브 SMTOWN 채널 등에서 오픈되는 ‘Man in the Mirror’ 라이브 영상은 사이다 가렛과 보아의 환상적인 하모니, 퓨전 재즈 밴드 마이론 맥킨리 트리오의 연주 장면이 어우러져 있으며, 이번 녹음 및 라이브 영상 촬영은 마이클 잭슨이 ‘Man in the Mirror’를 녹음한 미국 캘리포니아 Westlake Recording Studios(웨스트레이크 레코딩 스튜디오)에서 올로케이션으로 진행돼 특별함을 더했다.한편, 20일 낮 12시에는 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 ‘Man In The Mirror 30th anniversary concert’ 공연이 전 세계에 생중계될 예정이다. 유튜브와 진행되는 이번 공연에는 사이다 가렛과 마이론 맥킨리 트리오가 출연하며, 마이클 잭슨의 프로듀서 퀸시 존스, 전설적인 R&B재즈 펑크 그룹 어스, 윈드 앤드 파이어의 멤버 버딘 화이트, 랄프 존슨 등 유명 아티스트들이 관객으로 참석할 예정이어서 화제를 모을 전망이다.