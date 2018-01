여든 살 노익장 리들리 스콧 감독 ‘올 더 머니’

작년, 37년 만에 자신의 대표작 <에이리언>의 속편 <에이리언 커버너트>를 내놓았던 리들리 스콧 감독이 새 작품으로 돌아왔다. 그의 신작은 석유재벌 3세의 유괴사건을 다룬 실화극 <올 더 머니>(원제: All the Money in the World)이다. 끔찍한 실화의 영화화만큼 이 작품이 유명해진 것은 개봉을 단 6주 앞두고 배우를 전격 교체하고 재촬영을 진행했기 때문. 바로 ‘케빈 스페이시’때문이었다. 영화 <올 더 머니>는 2월 1일 개봉될 예정이다.<올 더 머니>는 세상의 모든 돈을 가졌지만 유괴된 손자의 몸값으로는 한 푼도 주지 않겠다는 J.폴 게티와 몸값에만 관심을 갖는 탐욕스런 세상에 맞서 아들을 구하려는 어머니 게일의 이야기를 그린 실화이다.<하우스 오브 카드>의 프랭크 언더우드로 유명한 케빈 스페이시가 성추문 스캔들로 전 세계 영화팬들을 충격에 빠뜨린다. 그런데 영화사를 더 곤혹스럽게 한 것은 그가 리들리 스콧 감독의 <올 더 머니>에 출연하여, 촬영까지 끝냈다는 것. 리들리 스콧 감독은 그의 촬영분을 전면 삭제하고 다른 배우를 다시 캐스팅해서 재촬영하는 결단을 내렸다. ‘게티’ 역에 재캐스팅된 배우는 크리스토퍼 플러머. ‘게티’ 역으로 발탁된 크리스토퍼 플러머는 “영화의 주제도 매력적이고, 실존 인물을 연기하는 걸 좋아한다. 무엇보다 바로 작업에 참여할 수 있을 만큼 시나리오가 탄탄했다”고 <올 더 머니>에 합류하게 된 소감을 밝혔다.감독과 함께한 배우들의 적극적인 노력과 배려 속에 크리스토퍼 플러머는 9일이라는 시간 안에 작품의 수준을 높이는 격조 높은 연기를 선보였다. 노련하면서 묵직한 연기 내공을 뽐낸 그는 제75회 골든글로브와 제71회 영국 아카데미 남우조연상 후보에 이름을 올려 이목을 집중시키고 있다.<올 더 머니>의 티저 포스터 중에는 피묻은 귀가 형상화된 것이 있다. 실제 사건을 알면 영화를 짐작할 수 있을 것 같다.영화 <올 더 머니>는 오는 2월 1일 개봉 예정이다.