[라인뉴스] 미 행정부 이틀 째 셧다운…장기화 되나?

미 연방정부 업무가 일시 정지되는 이른바 '셧다운' 사태가 이틀 째 지나고 있는 가운데, 트럼트 대통령과 여야 간에 서로 네탓 공방이 계속됐습니다.



여야 간 물밑 접촉도 이뤄지고 있지만, 셧다운 사태가 일주일 이상 지속될 것이란 백악관 간부의 전망도 나오고 있습니다.



뉴욕 김철우 특파원의 보도입니다.



뉴욕의 대표적 관광지인 자유의 여신상.



휴일인데도 텅 비었습니다.



미 전역의 국립공원과 박물관도 문을 닫았습니다.



임시예산안이 미 상원에서 부결돼 4년 만에 연방정부 업무가 일시 정지된 뒤 이틀 째 계속된 모습입니다.



80만 연방 공무원도 일시 해고 상태에 놓였고



국방이나 치안 등 필수 업무는 계속 가동되지만 평상 수준 유지는 사실상 어렵습니다.



11월 중간 선거를 앞두고 백악관이나 야당인 민주당 모두 책임 떠넘기기에 급급한 모습입니다.



믹 멀베이니 백악관 예산관리국장은 "셧다운 사태가 일주일 이상 지속될 것"으로 전망하면서 민주당이 반대를 위한 반대를 한다고 비난했습니다.



믹 멀베이니 백악관 예산관리국장 [녹취] They don't oppose anything in the bill but they are opposing the bill.



이에 대해 민주당은 국경장벽 예산 문제에 대해 의견 접근을 했지만 불법체류청년 추방 유예 프로그램 보완 입법에 대통령이 움직임이 없다고 강조했습니다.



척 슈머 상원 원내대표 [녹취] It's their job to keep the government open. It's their job to work with us on a way to move things forward. But they didn't reach out to us.



장기화되면 미국 경제에 악영향을 미칠 것이라는 우려가 제기돼 여야 모두 부담이 되는 상황.



상원 일각에서 여야 간 조금씩 의견 접근이 이뤄져 오늘 중 합의 가능성 있다는 얘기가 계속 나오는 이윱니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 김철웁니다.

