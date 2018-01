‘아이돌스쿨’ 출신 걸그룹 프로미스나인 오늘 데뷔

걸그룹 프로미스나인(fromis_9)이 첫 번째 미니앨범 투. 하트(To. Heart)를 발표하고 전격 데뷔한다.프로미스나인은 오늘(24일) 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 타이틀곡 투 하트(To Heart)를 포함한 첫 번째 미니앨범 투. 하트(To. Heart) 전곡을 공개한다.타이틀곡 투 하트는 중독성 강한 멜로디에 락킹한 기타리프와 댄서블하면서도 통통 튀는 드럼 사운드가 어우러진 팝 댄스곡이다. 표현이 서툴고 사랑을 시작하고 싶은 소녀의 마음을 담은 고백송으로 프로미스나인만의 밝고 당당한 에너지를 가득 느낄 수 있다.이번 프로미스나인의 데뷔 앨범에는 타이틀곡 투 하트를 비롯해 앨범의 시작을 알리는 인트로 나에게로 오는 길, Mnet 아이돌학교 파이널 미션곡 환상속의 그대와 피노키오, 아홉 소녀의 꿈을 노래한 Be With You, 프리 데뷔곡 유리구두(MAMA ver.)까지 다채로운 장르의 6트랙이 수록됐다.프로미스나인은 Mnet 아이돌학교를 통해 결성된 걸그룹으로 정식 데뷔 전부터 뜨거운 관심을 모았다.한편, 프로미스나인은 오늘(24일) 프레스 대상 쇼케이스에 이어 오후 8시 데뷔 쇼케이스 To. Heart From. fromis_9을 진행한다. 이 행사는 V앱을 통해 생중계될 예정이다.