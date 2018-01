배우 박해진이 소방관들을 위해 발 벗고 나섰다.



박해진은 최근 현행법상 산재처리를 받지 못하는 순직 소방관들의 가족들을 위해 만들어진 ‘Hands for Hero’ 소방관 달력이 폐간 위기에 처했다는 소식을 듣고 직접 모델로 나선 것.‘Hands for Hero’ 소방관 달력은 업무 중 부상에도 제때 치료를 받지 못한 소방관의 치료 및 사망 소방관 중 공상 미인정으로 생계에 어려움을 겪고 있는 유가족들을 지원하고자 비영리단체인 마음하나가 진행 중인 캠페인이다.



박해진은 2016년 tvN드라마 치즈인더트랩 종영 후 유정 선배의 소원 들어주기 이벤트를 열어 참가자 3명의 소원을 들어주었다. 그중 한 명이 "소방관인 아버지를 응원해 달라"고 사연을 보내자 박해진은 직접 대구의 모 소방서를 방문해 준비한 꽃과 홍삼, 간식차를 선물하고 소방대원들을 격려했다.



당시 박해진은 팬의 아버지인 소방관을 비롯한 40여 명의 소방관들에게 "진정한 영웅"이라며 "누구보다 자랑스러운 일을 하고 계신다"고 감사 인사를 전했다. 또한, 작년 첫 발간된 ‘Hands for Hero’ 소방관 달력을 구매하여 자신이 출연한 JTBC 드라마 맨투맨 전 스태프들에게 전달하기도 했다. 박해진은 올해 소방관 달력이 제작 중단 위기에 놓였다는 소식을 듣자 직접 ‘Hands for Hero’ 소방관 달력의 모델로 나섰다.



‘Hands for Hero’ 소방관 달력의 수익금은 열악한 현장에서 순직한 소방관들의 가족과 그들의 치료에 쓰이게 된다. 달력의 수익금은 모두 중증 환부로 고생 중인 소방관 치료비와 공식 미 인정으로 사망한 유가족의 지원 및 위로금으로 지원된다.



‘Hands for Hero’ 소방관 달력은 올해 11월 9일 소방의 날을 맞아 기념행사 등 여러 소방관 관련 이슈와 함께 공개, 판매될 예정이다.



한편, 박해진은 그동안 꾸준한 기부와 봉사 활동으로 작년 서울특별시장상 자원봉사자 부문상을 수상하기도 했다.



[사진 = 마운틴무브먼트]

박해진 “영웅, 소방관을 응원합니다”

입력 2018.01.25 (12:23) TV특종

