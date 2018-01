이기광, 단독 콘서트

가수 이기광이 첫 단독 콘서트 ‘LEE GI KWANG Mini LIVE 2018 ONE’이 지난 27~28일 양 일간 3회에 걸쳐 서울 한남동 블루스퀘어 아이마켓 홀에서 개최됐다.지난해 발매하였던 첫 솔로 앨범 ‘ONE’의 수록곡 Trick으로 포문을 연 이기광은 Look at Me Now , Only U, 잘 자요, 오해해, 니가 뭔데, 꿈, ONE, What You Like 등을 연달아 보여주며 그간 무대로는 볼 수 없었던 [ONE]의 수록곡들을 새로운 안무와 함께 즐길 수 있었다.또, 비스트 활동 당시 작사작곡에 참여한 ‘So Hot 과 Baby, Its you 무대뿐 아니라 솔로 데뷔곡 AJ 의 댄싱슈즈까지 탄탄한 가창력과 강렬한 퍼포먼스로 단번에 관객들을 매료시켰다. 이밖에 팬들의 소원을 들어주는 ‘I know what you like’, ‘8기광’ 토크 등 콘서트 내내 팬들과 소통하며 더욱 뜻 깊은 시간을 만들어갔다.이번 이기광의 솔로 단독 콘서트는 2009년 데뷔 이후 처음 마련된 것으로 오픈 전부터 뜨거운 관심을 모았다.한편, 이기광이 속한 그룹 하이라이트는 상반기 개인활동에 매진할 예정이라고 전했다.