엑소, 일본 사이타마 콘서트

엑소(EXO)가 일본 사이타마의 밤을 은빛으로 물들였다.엑소는 지난 27~28일 사이타마 슈퍼 아레나에서 네 번째 단독콘서트 투어 ‘엑소 플래닛 #4 - 디 엘리시온 - 인 재팬’ (EXO PLANET #4 - The EℓyXiOn - in JAPAN)을 성황리에 개최했다. 3만 관객 규모의 스타디움 모드로 진행된 이번 공연은 전석 매진을 기록해 양일간 총 6만 관객을 동원했다고 소속사는 전했다.이번 공연에서 엑소는 31일 발매되는 일본 첫 정규앨범 ‘COUNTDOWN’의 신곡 ‘Electric Kiss’, ‘Cosmic Railway’ 2곡 무대를 최초 공개함은 물론, ‘Ka-CHING!’, ‘Coming Over’, ‘Run This’, ‘Drop That’ 등 기존 일본 발표곡, ‘으르렁 (Growl)’, ‘CALL ME BABY’, ‘Monster’, ‘Lucky One’ 등 히트곡, 작년 발표해 쿼드러플 밀리언셀러 기록을 세우며 큰 사랑을 받은 정규 4집 타이틀 곡 ‘Ko Ko Bop’, ‘Power’ 등 3시간여 동안 총 33곡의 환상적인 무대를 선보여 관객들의 폭발적인 환호를 얻었다.한편 엑소는 지난 25일, 도쿄 시부야에서 첫 정규앨범 발매를 기념하는 초대형 프로모션 ‘EXO SHIBUYA JACK 2018’(엑소 시부야 잭 2018)을 진행했다. 앨범 발매에 맞춰 시부야 중심가에는 해외 아티스트 최초로 엑소만을 위한 스페셜샵 ‘TOWER RECORDS EXO’(타워 레코드 엑소)가 열려, 2월 5일까지 엑소의 싱글과 앨범, 한정 굿즈, 뮤직비디오 의상 전시 등을 만날 수 있다.한편, 엑소는 오는 2월 23~24일 양일간 일본 오사카 쿄세라돔에서 네 번째 단독 콘서트 투어를 이어간다.[사진=SM엔터테인먼트]