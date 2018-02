보이그룹 세븐틴이 5일 스페셜 앨범 '디렉터스 컷'(Director's Cut)으로 컴백한다.



세븐틴, 오늘 스페셜 앨범 ‘디렉터스 컷’으로 컴백

입력 2018.02.05 (09:44) 연합뉴스

보이그룹 세븐틴이 5일 스페셜 앨범 '디렉터스 컷'(Director's Cut)으로 컴백한다.



소속사 플레디스엔터테인먼트에 따르면 이번 앨범은 지난해 11월 발매한 정규 2집 '틴, 에이지'(Teen, Age)의 확장판이다.



2집에 수록된 13곡을 포함해 이번 앨범의 타이틀곡 '고맙다'와 신곡 '싱킹 어바웃 유'(Thinkin’ about you), '지금 널 찾아가고 있어', '폴링 포 유'(Falling for you) 등 총 17곡이 수록됐다.



타이틀곡 '고맙다'는 청량한 기타 사운드를 토대로 한 퓨처베이스 장르의 곡으로, 한결같은 사랑을 보내준 팬들에게 전하는 마음을 담았다.



세븐틴의 신보는 이날 오후 6시 음원 사이트에 공개된다.



[사진출처 : 연합뉴스]