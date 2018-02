배우 소지섭이 설 연휴기간 일본에서 팬미팅을 한다.



소속사 51k는 "소지섭의 일본 팬미팅이 'AGAIN IN JAPAN'이라는 타이틀로, 2월 12일 고베, 15∼16일 도쿄에서 총 4회 공연으로 진행된다"고 6일 밝혔다.



소지섭은 힙합그룹 소울다이브와 함께 무대에 설 예정이다. 지난해 열린 아시아투어 'TWENTY : The moment'의 비하인드 영상을 공개하고 직접 만든 선물을 추첨을 통해 팬들에게 증정하는 이벤트도 한다.



소지섭은 "저와 팬 분들 모두가 잊지 못할 시간이 되도록 열심히 준비해서 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 전했다.



소지섭은 지난해 연말 일본 로맨스 영화를 리메이크한 '지금 만나러 갑니다' 촬영을 마쳤다. 영화는 올해 개봉 예정이다.



[사진출처 : 연합뉴스]

소지섭, 설 연휴에 일본서 팬미팅

입력 2018.02.06 (08:47) 연합뉴스

배우 소지섭이 설 연휴기간 일본에서 팬미팅을 한다.



소속사 51k는 "소지섭의 일본 팬미팅이 'AGAIN IN JAPAN'이라는 타이틀로, 2월 12일 고베, 15∼16일 도쿄에서 총 4회 공연으로 진행된다"고 6일 밝혔다.



소지섭은 힙합그룹 소울다이브와 함께 무대에 설 예정이다. 지난해 열린 아시아투어 'TWENTY : The moment'의 비하인드 영상을 공개하고 직접 만든 선물을 추첨을 통해 팬들에게 증정하는 이벤트도 한다.



소지섭은 "저와 팬 분들 모두가 잊지 못할 시간이 되도록 열심히 준비해서 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 전했다.



소지섭은 지난해 연말 일본 로맨스 영화를 리메이크한 '지금 만나러 갑니다' 촬영을 마쳤다. 영화는 올해 개봉 예정이다.



[사진출처 : 연합뉴스]