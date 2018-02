트와이스가 7일, 일본에서 두 번째 싱글 Candy Pop을 발표하고 현지서 3연속 인기홈런을 노린다.



트와이스 일본에서 “캔디 팝”

입력 2018.02.07 (13:00) TV특종

트와이스가 7일, 일본에서 두 번째 싱글 Candy Pop을 발표하고 현지서 3연속 인기홈런을 노린다.



‘캔디 팝’은 지난달 12일 음원이 선공개되자마자 라인뮤직 톱100차트 1위에 오르며 뜨거운 인기몰이를 예고한 바 있다.



Candy Pop은 제목답게 달콤하고 통통 튀는 매력이 가득한 곡. 특히 뮤직비디오는 상큼, 발랄한 트와이스의 매력이 한층 강조된 가운데 트와이스가 애니메이션 캐릭터로 등장, 애니메이션과 실제 세계를 오가는 색다른 연출로 시선을 모은다. 애니메이션과의 컬래버레이션에는 일본 댄스 애니메이션 ‘러브 라이브!’를 제작한 현지 대표 애니메이션 감독 ‘쿄고쿠 타카히코’가 참여해 화제를 모았다.



애니메이션 러브 라이브! 제작진이 이번 MV 제작에 참여, 실제에 가까운 안무 동작이 구현됐고 2D뿐만 아니라 3D 애니메이션까지 가미된 완성도 높은 뮤직비디오가 탄생했다.



트와이스는 지난해 6월 발표한 일본 데뷔 베스트앨범 #TWICE 및 지난해 10월 공개한 일본 첫 오리지널 싱글 One More Time으로 일본 레코드협회의 플래티넘 인증을 받았다.

트와이스는 지난달 19일부터 아이치 세토시 문화센터를 시작으로 22일 후쿠오카, 23일 히로시마, 25일과 26일 오사카, 29일 도쿄, 31일과 2월 1일 사이타마 등 일본 6개 도시 8회 공연의 쇼케이스 투어 TWICE SHOWCASE LIVE TOUR 2018 Candy Pop을 일본팬들의 뜨거운 환호 속에 성료했다.



그런가 하면 트와이스는 2일부터 일본 소프트 뱅크의 통신사 Y!mobile (약칭 와이모바)의 새로운 TV 광고인 와이모바 학교 시리즈의 다섯 번째 광고 전학생 편의 모델로 발탁돼 일본 첫 CF 모델로도 맹활약하는 등 올해에도 변함없는 인기몰이를 이어가고 있다.



한편 트와이스는 일본 첫 싱글 One More Time과 일본 두 번째 싱글 Candy Pop을 오늘 오후 6시 국내 음원사이트에도 공개한다.