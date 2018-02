더불어민주당은 8일(오늘) '성 평등 정책조정회의'를 열고, 사회 각계각층에서 잇따르고 있는 성폭력 피해 폭로와 이에 대한 지지를 표하는 이른바 '미투(#Me Too)' 운동에 동참하는 뜻을 밝혔다.



이날 회의에 참석한 의원들은 각자 가슴에 흰 장미를 달고 회의 시작 전 "응원합니다"라는 문구가 적힌 종이를 들고 포토타임을 갖기도 했다.



먼저 우원식 원내대표는 "오늘 회의는 서지현 검사의 용기 있는 고백으로 확산하고 있는 '미투(#Me Too)' 운동을 후원하기 위해 성 평등회의로 진행한다"고 취지를 설명하면서 "가슴에 달고 있는 흰 장미의 의미를 무겁게 받아들이겠다"고 말했다.



이어 "사회 각 분야에서 위계화된 권력구조 아래 벌어진 성폭력 근절의 필요성을 절감한다"며 "미투 운동과 성폭력 근절 움직임이 일회성으로 그치지 않게 정부와 국회가 제도적 대안을 만들고 모범을 보여야 한다"고 말했다.



그러면서 "피해자의 진실공개에 대해 '사실적시 명예훼손죄'를 악용하여 가해자가 보복성 고소를 함으로써 피해자를 두 번 울리는 것을 근절해야 한다"고 말했다.



우 원내대표는 "오늘부터 저를 시작으로 우리당 의원이 참여하는 '미투 운동 지지 SNS(사회관계망서비스) 릴레이 캠페인'을 시작한다"고 밝혔다.



그러면서 "작은 성희롱, 성폭력이라도 반드시 처벌하고 용납하지 않는 건강한 대한민국을 위해 '위드유(with you)' 하자"며 "우리 당도 성교육을 실시할 계획이고 당 인권위원회가 이 문제를 주요 문제로 해나갈 것"이라고 설명했다.



김태년 정책위의장도 "성폭력은 남녀의 문제가 아니라 권력의 문제이고 가해자들은 직장상사와 같이 갑의 위치에 있다"면서 "피해자는 가해자의 권력을 넘을 수 없고 2차 피해가 걱정되어 숨죽여 지내야 했다"고 지적했다.



그러면서 "한국판 미투 운동이 반짝 이벤트로 끝나서는 안 된다"며 "더 많은 미투, 공론화를 통해 피해자들이 '결국 나만 손해 볼 것'이라는 걱정 없이 사실을 밝히고 조직 내에서 보호받는 제도와 문화를 만들어야 한다"고 강조했다.



당내 '젠더폭력대책 태스크포스(TF)' 위원장을 맡은 남인순 의원도 "'서지현 검사의 성추행 폭로 사건'이 아니라 '검찰의 성추행 사건'으로 명명하고자 한다"면서 "이 사건의 본질은 인권과 정의를 세우고 약자를 보호해야 하는 검찰이 피해자의 인권을 짓밟은 것이고, 대대적인 변혁이 필요함을 드러낸 사건"이라고 규정했다.



이어 "피해자를 상담하고 대책을 마련하는 단체들과 현장간담회를 진행한 결과, 피해자들이 침묵할 수밖에 없던 이유는 조직 내 왕따, 인사상 불이익, 2차 피해에 대한 공포 때문이라는 점이 확인됐다"면서 "미투 운동은 강제된 침묵을 끊는 최소한의 움직임"이라고 평가했다.



그러면서 '가해자의 처벌 가능성 제고 방안 모색', '양성평등기본법 개정을 통한 피해자 보호 대책 마련', '생애주기별 성폭력 방지 교육 도입' 등 세 가지의 대책을 제안했다.



젠더폭력대책 태스크포스의 간사를 맡은 정춘숙 의원 역시 "성폭력은 성차별의 원인이자 결과로서 권력의 문제"라며 "검찰, 경찰, 군인, 교사, 공무원 등 조직 내 위계질서가 강한 곳에서 발생할 가능성이 높다"고 말했다.



정 의원은 "성폭력은 주변의 방관, 상명하복식의 조직문화 등에 의해서 심각하게 유지된다"면서 "피해자가 도움을 요청했을 때 '왜 예민하게 그러느냐'며 사소한 문제로 여겨져 왔다"고 지적했다.



그러면서 "피해자가 당당히 자신을 밝히는 것은 자신의 전 생애를 걸 만큼 용기를 요구하는 것"이라며 "미투 캠페인을 통해 성폭력 문제의 심각성을 환기하고 그동안 방관해 온 문제를 개선하는 계기가 되어야 한다"고 강조했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

민주당 ‘미투 운동’ 동참…“성폭력 근절 대책 마련해야”

입력 2018.02.08 (10:58) 수정 2018.02.08 (11:13) 인터넷 뉴스

더불어민주당은 8일(오늘) '성 평등 정책조정회의'를 열고, 사회 각계각층에서 잇따르고 있는 성폭력 피해 폭로와 이에 대한 지지를 표하는 이른바 '미투(#Me Too)' 운동에 동참하는 뜻을 밝혔다.



이날 회의에 참석한 의원들은 각자 가슴에 흰 장미를 달고 회의 시작 전 "응원합니다"라는 문구가 적힌 종이를 들고 포토타임을 갖기도 했다.



먼저 우원식 원내대표는 "오늘 회의는 서지현 검사의 용기 있는 고백으로 확산하고 있는 '미투(#Me Too)' 운동을 후원하기 위해 성 평등회의로 진행한다"고 취지를 설명하면서 "가슴에 달고 있는 흰 장미의 의미를 무겁게 받아들이겠다"고 말했다.



이어 "사회 각 분야에서 위계화된 권력구조 아래 벌어진 성폭력 근절의 필요성을 절감한다"며 "미투 운동과 성폭력 근절 움직임이 일회성으로 그치지 않게 정부와 국회가 제도적 대안을 만들고 모범을 보여야 한다"고 말했다.



그러면서 "피해자의 진실공개에 대해 '사실적시 명예훼손죄'를 악용하여 가해자가 보복성 고소를 함으로써 피해자를 두 번 울리는 것을 근절해야 한다"고 말했다.



우 원내대표는 "오늘부터 저를 시작으로 우리당 의원이 참여하는 '미투 운동 지지 SNS(사회관계망서비스) 릴레이 캠페인'을 시작한다"고 밝혔다.



그러면서 "작은 성희롱, 성폭력이라도 반드시 처벌하고 용납하지 않는 건강한 대한민국을 위해 '위드유(with you)' 하자"며 "우리 당도 성교육을 실시할 계획이고 당 인권위원회가 이 문제를 주요 문제로 해나갈 것"이라고 설명했다.



김태년 정책위의장도 "성폭력은 남녀의 문제가 아니라 권력의 문제이고 가해자들은 직장상사와 같이 갑의 위치에 있다"면서 "피해자는 가해자의 권력을 넘을 수 없고 2차 피해가 걱정되어 숨죽여 지내야 했다"고 지적했다.



그러면서 "한국판 미투 운동이 반짝 이벤트로 끝나서는 안 된다"며 "더 많은 미투, 공론화를 통해 피해자들이 '결국 나만 손해 볼 것'이라는 걱정 없이 사실을 밝히고 조직 내에서 보호받는 제도와 문화를 만들어야 한다"고 강조했다.



당내 '젠더폭력대책 태스크포스(TF)' 위원장을 맡은 남인순 의원도 "'서지현 검사의 성추행 폭로 사건'이 아니라 '검찰의 성추행 사건'으로 명명하고자 한다"면서 "이 사건의 본질은 인권과 정의를 세우고 약자를 보호해야 하는 검찰이 피해자의 인권을 짓밟은 것이고, 대대적인 변혁이 필요함을 드러낸 사건"이라고 규정했다.



이어 "피해자를 상담하고 대책을 마련하는 단체들과 현장간담회를 진행한 결과, 피해자들이 침묵할 수밖에 없던 이유는 조직 내 왕따, 인사상 불이익, 2차 피해에 대한 공포 때문이라는 점이 확인됐다"면서 "미투 운동은 강제된 침묵을 끊는 최소한의 움직임"이라고 평가했다.



그러면서 '가해자의 처벌 가능성 제고 방안 모색', '양성평등기본법 개정을 통한 피해자 보호 대책 마련', '생애주기별 성폭력 방지 교육 도입' 등 세 가지의 대책을 제안했다.



젠더폭력대책 태스크포스의 간사를 맡은 정춘숙 의원 역시 "성폭력은 성차별의 원인이자 결과로서 권력의 문제"라며 "검찰, 경찰, 군인, 교사, 공무원 등 조직 내 위계질서가 강한 곳에서 발생할 가능성이 높다"고 말했다.



정 의원은 "성폭력은 주변의 방관, 상명하복식의 조직문화 등에 의해서 심각하게 유지된다"면서 "피해자가 도움을 요청했을 때 '왜 예민하게 그러느냐'며 사소한 문제로 여겨져 왔다"고 지적했다.



그러면서 "피해자가 당당히 자신을 밝히는 것은 자신의 전 생애를 걸 만큼 용기를 요구하는 것"이라며 "미투 캠페인을 통해 성폭력 문제의 심각성을 환기하고 그동안 방관해 온 문제를 개선하는 계기가 되어야 한다"고 강조했다.



[사진출처 : 연합뉴스]