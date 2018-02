트와이스의 마법송 “캔디팝” 신기록

트와이스가 일본 두 번째 싱글 캔디팝(Candy Pop)으로 발매 당일 선주문만 33만 3600장을 돌파하며 아시아 원톱 걸그룹의 위상을 다시금 증명하고 있다.JYP엔터테인먼트는 8일 "트와이스가 7일 일본서 발표한 캔디팝이 발매 당일 선주문만 33만 3633장을 기록했다. 뿐만 아니라 백오더도 상당해 전작을 뛰어넘는 호기록 달성이 예상된다"고 밝혔다.아울러 캔디팝은 11만 7486장의 판매고를 기록하며 발매와 함께 6일 기준 오리콘 데일리 싱글 차트 1위에도 올랐다. 특히 트와이스는 이 음반으로 자신들이 수립한 한국 걸그룹 중 싱글 발매 당일 역대 최다 판매기록을 또다시 경신하며 신기록 제조기 다운 명성을 이어가고 있다.이 같은 수치에 따라 3연속 플래티넘 달성의 청신호도 키고 있다. 일본 레코드협회는 25만장 이상의 판매고를 기록한 앨범에 플래티넘 인증을 한다. 트와이스는 지난해 6월 발매한 일본 데뷔 베스트앨범 #TWICE 및 10월 공개한 일본 첫 오리지널 싱글 One More Time으로 일본 레코드협회의 플래티넘 인증을 받았다. 한국 걸그룹으로서는 최초로 같은 해 싱글과 앨범 모두 플래티넘 인증 획득 및 일본 첫 앨범과 첫 싱글을 모두 플래티넘으로 등극시킨 한국 최초 아티스트가 됐다.