이슬람 극단주의 무장단체 IS 내 외국인 조직인 '비틀스' 잔당이 쿠르드·아랍연합 '시리아민주군'에 붙잡혔다고 영국 BBC 방송 등이 미 정부 관계자를 인용해 보도했다.



시리아 이라크 국경 인근 유프라테스강 남부에서 군사 작전을 수행 중인 시리아민주군은 지난 1월 알렉산더 코테이(34)와 엘 샤피 엘셰이크(29)를 체포했다.



두 사람은 모두 영국 국적이다.



가나와 키프로스계 이민자인 코테이는 런던 서부에서 자라 이슬람으로 개종했으며 엘셰이크는 1990년대 가족과 함께 수단을 떠나 영국으로 이주했다.



이들은 지문 등 생체 정보 검사를 통해 신원이 확인됐다.



미국 뉴욕타임스는 두 사람이 군 당국의 조사를 받고 있으며, 남아있는 IS 지도부에 대해 정보를 제공하는 등 협조적인 태도를 보인다고 전했다.



IS 내 비틀스는 영국 출신 4명으로 구성된 IS 조직으로, 영국식 억양 때문에 전설적인 4인조 밴드 비틀스의 이름이 별명처럼 따라다녔다. 이들은 잔혹한 처형·고문으로 악명을 떨쳤다.



미 정부 관계자는 IS 내 비틀스가 서방 인질 27명 이상을 참수하고 수많은 이들을 고문했다고 밝혔다.



이 조직의 우두머리는 지하디 존으로 불렸던 모하메드 엠와지다. 쿠웨이트 출신인 그는 6살 때 런던으로 이주해 영국 국적을 취득했지만, 이슬람교도에 대한 영국 정부의 부당한 대우에 반발해 IS에 가담했으며 2015년 시리아 락까에서 드론 공습에 사망했다.



나머지 한 명은 2015년 11월 이스탄불을 겨냥한 테러 기도 혐의로 체포돼 터키에 수감 중인 에인 데이비스다.



IS 비틀스 조직원들은 시리아로 건너가 IS에 합류하기 전 런던 서부에 있는 같은 이슬람 사원을 다닌 것으로 알려졌다.



[사진출처 : 연합뉴스]

인질 참수로 악명떨친 IS 영국인 조직 ‘비틀스’ 잔당 붙잡혀

입력 2018.02.09 (10:35) 수정 2018.02.09 (10:36) 인터넷 뉴스

이슬람 극단주의 무장단체 IS 내 외국인 조직인 '비틀스' 잔당이 쿠르드·아랍연합 '시리아민주군'에 붙잡혔다고 영국 BBC 방송 등이 미 정부 관계자를 인용해 보도했다.



시리아 이라크 국경 인근 유프라테스강 남부에서 군사 작전을 수행 중인 시리아민주군은 지난 1월 알렉산더 코테이(34)와 엘 샤피 엘셰이크(29)를 체포했다.



두 사람은 모두 영국 국적이다.



가나와 키프로스계 이민자인 코테이는 런던 서부에서 자라 이슬람으로 개종했으며 엘셰이크는 1990년대 가족과 함께 수단을 떠나 영국으로 이주했다.



이들은 지문 등 생체 정보 검사를 통해 신원이 확인됐다.



미국 뉴욕타임스는 두 사람이 군 당국의 조사를 받고 있으며, 남아있는 IS 지도부에 대해 정보를 제공하는 등 협조적인 태도를 보인다고 전했다.



IS 내 비틀스는 영국 출신 4명으로 구성된 IS 조직으로, 영국식 억양 때문에 전설적인 4인조 밴드 비틀스의 이름이 별명처럼 따라다녔다. 이들은 잔혹한 처형·고문으로 악명을 떨쳤다.



미 정부 관계자는 IS 내 비틀스가 서방 인질 27명 이상을 참수하고 수많은 이들을 고문했다고 밝혔다.



이 조직의 우두머리는 지하디 존으로 불렸던 모하메드 엠와지다. 쿠웨이트 출신인 그는 6살 때 런던으로 이주해 영국 국적을 취득했지만, 이슬람교도에 대한 영국 정부의 부당한 대우에 반발해 IS에 가담했으며 2015년 시리아 락까에서 드론 공습에 사망했다.



나머지 한 명은 2015년 11월 이스탄불을 겨냥한 테러 기도 혐의로 체포돼 터키에 수감 중인 에인 데이비스다.



IS 비틀스 조직원들은 시리아로 건너가 IS에 합류하기 전 런던 서부에 있는 같은 이슬람 사원을 다닌 것으로 알려졌다.



[사진출처 : 연합뉴스]