트와이스의 일본 두 번째 싱글 캔디팝(Candy Pop)이 발매 첫 주 빌보드 재팬 집계 기준 30만 3746장의 판매고로 싱글부문 1위 등 4관왕에 오르며 빌보드재팬 핫 100 종합 1위를 차지했다.



14일 빌보드재팬은 "트와이스의 일본 두번째 싱글 캔디팝이 첫주 누계 30만 3746장의 판매고로 싱글 1위를 비롯 조회수, 스트리밍, 동영상 재생 등 총 4개부문서 1위에 올라 빌보드재팬 핫 100 종합 선두를 차지했다"고 알렸다. 이와 함께 "트와이스의 다른 곡들도 스트리밍과 동영상 재생수가 크게 증가, 100위권내 총 10곡을 진입시키는 약진을 했다"면서 "캔디팝의 주간 동영상 재생수는 596만 7235회로 2위와 약 300만회의 차이인데다 전주보다 200만회가 증가해 당분간 상위를 점령할 것"이라 분석했다.



아울러 캔디팝은 오리콘 집계 기준으로는 26만 5758장의 판매고를 기록하며 오리콘 위클리 차트 정상도 차지했다.



14일 일본 최대 음반 집계사이트 오리콘에 따르면 캔디팝은 5일부터 11일기준 오리콘 위클리 싱글차트서 이같은 판매고로 1위에 올랐다.



트와이스는 지난해 10월 발표한 일본 첫 오리지널 싱글 One More Time으로 20만 751장의 판매고로 오리콘 위클리 싱글차트 정상에 오른 바 있다. 당시 이 기록은 일본 역대 해외 아티스트 데뷔 싱글 사상 초동 최다 판매량 및 2017년 일본 아티스트 포함, 현지서 첫 싱글을 낸 전체 아티스트 중 초동 최다 판매기록으로 화제를 모은 바 있는데 트와이스는 캔디팝으로 One More Time의 수치를 단숨에 넘어섰다.



캔디팝은 발매 첫날 11만 7486장의 판매고로 6일 기준 오리콘 차트 1위로 진입 후 이틀째 6만 1017장, 사흘째 3만 2970장, 4일째 2만 6483장, 5일째 1만 8853장에 이어 6일째 8834장으로 발매 6일 연속 오리콘 차트 1위를 달렸다.



일본 레코드협회가 선정하는 플래티넘 인증도 확실시되고 있다. 아직 일본 레코드협회가 공식 발표를 하기 전이지만 빌보드 재팬 집계 기준 30만장의 판매고를 넘어선 데다 오리콘 기준으로도 발매 5일 만에 25만 판매고를 돌파했기에 트와이스의 일본 앨범 중 최단 기간 플래티넘 인증 및 3연속 플래티넘과 자체 최다 판매량 기록 달성도 예상된다.



캔디팝은 제목답게 달콤하고 통통 튀는 매력이 가득한 곡. 특히 뮤직비디오는 트와이스가 최초로 애니메이션과의 컬래버레이션을 시도해 팬들의 이목을 집중시키고 있는 가운데 유튜브서 3200만뷰의 조회수를 돌파하며 인기몰이 중이다.





트와이스 ‘캔디팝’, 빌보드재팬 + 오리콘 위클리차트 톱

입력 2018.02.16 (09:13) TV특종

트와이스의 일본 두 번째 싱글 캔디팝(Candy Pop)이 발매 첫 주 빌보드 재팬 집계 기준 30만 3746장의 판매고로 싱글부문 1위 등 4관왕에 오르며 빌보드재팬 핫 100 종합 1위를 차지했다.



14일 빌보드재팬은 "트와이스의 일본 두번째 싱글 캔디팝이 첫주 누계 30만 3746장의 판매고로 싱글 1위를 비롯 조회수, 스트리밍, 동영상 재생 등 총 4개부문서 1위에 올라 빌보드재팬 핫 100 종합 선두를 차지했다"고 알렸다. 이와 함께 "트와이스의 다른 곡들도 스트리밍과 동영상 재생수가 크게 증가, 100위권내 총 10곡을 진입시키는 약진을 했다"면서 "캔디팝의 주간 동영상 재생수는 596만 7235회로 2위와 약 300만회의 차이인데다 전주보다 200만회가 증가해 당분간 상위를 점령할 것"이라 분석했다.



아울러 캔디팝은 오리콘 집계 기준으로는 26만 5758장의 판매고를 기록하며 오리콘 위클리 차트 정상도 차지했다.



14일 일본 최대 음반 집계사이트 오리콘에 따르면 캔디팝은 5일부터 11일기준 오리콘 위클리 싱글차트서 이같은 판매고로 1위에 올랐다.



트와이스는 지난해 10월 발표한 일본 첫 오리지널 싱글 One More Time으로 20만 751장의 판매고로 오리콘 위클리 싱글차트 정상에 오른 바 있다. 당시 이 기록은 일본 역대 해외 아티스트 데뷔 싱글 사상 초동 최다 판매량 및 2017년 일본 아티스트 포함, 현지서 첫 싱글을 낸 전체 아티스트 중 초동 최다 판매기록으로 화제를 모은 바 있는데 트와이스는 캔디팝으로 One More Time의 수치를 단숨에 넘어섰다.



캔디팝은 발매 첫날 11만 7486장의 판매고로 6일 기준 오리콘 차트 1위로 진입 후 이틀째 6만 1017장, 사흘째 3만 2970장, 4일째 2만 6483장, 5일째 1만 8853장에 이어 6일째 8834장으로 발매 6일 연속 오리콘 차트 1위를 달렸다.



일본 레코드협회가 선정하는 플래티넘 인증도 확실시되고 있다. 아직 일본 레코드협회가 공식 발표를 하기 전이지만 빌보드 재팬 집계 기준 30만장의 판매고를 넘어선 데다 오리콘 기준으로도 발매 5일 만에 25만 판매고를 돌파했기에 트와이스의 일본 앨범 중 최단 기간 플래티넘 인증 및 3연속 플래티넘과 자체 최다 판매량 기록 달성도 예상된다.



캔디팝은 제목답게 달콤하고 통통 튀는 매력이 가득한 곡. 특히 뮤직비디오는 트와이스가 최초로 애니메이션과의 컬래버레이션을 시도해 팬들의 이목을 집중시키고 있는 가운데 유튜브서 3200만뷰의 조회수를 돌파하며 인기몰이 중이다.