박찬욱 ‘아가씨’ 영국 아카데미 외국어작품상 수상

박찬욱 감독의 영화 아가씨가 18일(현지시간) 영국 런던 로얄 앨버트홀에서 열린 영국영화TV예술아카데미(BAFTA) 시상식에서 외국어영화상을 수상했다.<아가씨>는 폴 버호벤 감독의 엘르, 안젤리나 졸리가 연출한 그들이 아버지를 죽였다, 러시아 감독 안드레이 즈비아긴체프의 러브리스, 이란 아쉬가르 파라디 감독의 세일즈맨 등 쟁쟁한 작품과 경쟁을 펼친 끝에 수상의 영광을 차지했다.한편 이날 시상식에서는 마틴 맥도나 감독의 쓰리 빌보드가 최우수작품상과 여우주연상(프란시스 맥도먼드)을 수상했고, 더 셰이프 오브 워터를 연출한 길예르모 델 토로 감독이 감독상을 수상했다. <다키스트 아워>에서 2차 세계대전 당시 영국을 승리로 이끈 처칠을 연기한 게리 올드먼이 남우주연상을 차지했다. 같은 시기를 다룬 크리스토퍼 놀란 감독의 <덩케르크>는 음향상 수상에 거쳤다. 최우수애니메이션상은 픽사의 <코코>에 돌아갔다. 다큐멘터리부문은 1960년대 미국 흑인민권운동을 다룬 <아이 엠 낫 유어 니그로>에게 돌아가며 전 세계영화제에서의 정치적 균형감을 키우고 있다. (KBS미디어 박재환)▷ 최우수작품상: 쓰리 빌보드 (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)▷ 남우주연상: 게리 올드만 (다키스트 아워)▷ 여우주연상: 프란시스 맥도먼드 (쓰리 빌보드)▷ 남우조연상: 샘 록웰 (쓰리 빌보드)▷ 여우조연상: 앨리슨 재니(아이, 토냐)▷ 감독상: 길에르모 델 토로 (쉐이프 오브 워터)▷ 외국어영화상: 아가씨 (The Handmaiden)▷ 각본상: 쓰리 빌보드▷ 각색상: 콜 미 바이 유어 네임 (Call Me by Your Name)▷ 촬영상: 블레이드러너2049▷ 편집상: 베이비 드라이버 (Baby Driver)▷ 음악상: 쉐이프 오브 워터 (The Shape of Water)▷ 음향상: 덩케르크▷ 분장상: 다키스트 아워 (Darkest Hour)▷ 의상상: 팬텀 쓰레드 (Phantom Thread)▷ 미술상: 쉐이프 오브 워터▷ 특수효과상: 블레이드 러너2049(Blade Runner 2049)▷ 애니메이션상: 코코 (Coco)▷ 다큐멘터리상: 아이 엠 낫 유어 니그로 (I Am Not Your Negro)▷ 단편애니메이션상: Poles Apart▷ 단편영화상: Cowboy Dave▷ 신인상: I Am Not a Witch – Rungano Nyoni (writer/director), Emily Morgan (Producer)▷ EE Rising Star award (voted for by the public):Daniel Kaluuya▷ 영화공헌상(Outstanding British contribution to cinema): National Film and Television School▷ 특별상 (Bafta fellowship)“ 리들리 스콧