보아(BoA)가 힙합 스웨그 넘치는 ‘내가 돌아 (NEGA DOLA)’에 이어 매혹적인 댄스 곡 ONE SHOT, TWO SHOT’(원샷, 투샷)으로 색다른 매력을 선보인다.



보아의 첫 미니앨범 ONE SHOT, TWO SHOT’은 20일 ‪오후 6시, 각종 음악사이트를 통해 공개되며, 타이틀 곡 ‘ONE SHOT, TWO SHOT’을 포함한 다양한 장르의 총 7곡으로 구성되어 보아의 폭넓은 음악 색깔을 만나기에 충분하다.



특히, 이번 타이틀 곡 ONE SHOT, TWO SHOT은 매혹적이면서도 캐치한 멜로디가 돋보이는 딥하우스 장르의 댄스 곡으로, 보아가 직접 작사한 가사에는 남녀가 사랑에 빠지는 순간을 불꽃이 터지는 장면에 빗대어 재치있게 표현해 듣는 재미를 한층 배가시킨다.

보아, 댄스 곡 “ONE SHOT, TWO SHOT”

입력 2018.02.19 (13:13) TV특종

