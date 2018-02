2013년 세계적 영화제인 베를린영화제에서 남우주연상을 거머쥔 보스니아 집시 출신 영화배우 나지프 무직이 48세를 일기로 숨졌다.



베를린영화제 남우주연상 받은 집시 배우 생활고 사망

입력 2018.02.20 (10:56) 연합뉴스

