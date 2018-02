GOT7, 효린과 컬래버 “너 하나만”

GOT7(갓세븐)이 3월 12일 새 앨범을 발표하고 이에 앞서 28일 효린과의 컬래버레이션곡 너 하나만을 선공개한다.JYP엔터테인먼트는 공식 SNS채널에 GOT7의 컴백을 알리는 새 앨범 EYES ON YOU의 트랙리스트를 깜짝 공개했다.특히 효린과의 컬래버레이션의 주인공은 GOT7인 것으로 밝혀져 더욱 이목을 집중시켰다. 22일 JYP는 JYP 녹음실에서 노래하고 있는 효린의 모습과 THE 1ST COLLABORATION, FEAT. 효린, 2018.02.28이라는 문구가 담긴 영상을 공개하며 "JYP 소속 아티스트가 가수 경력 최초로 컬래버레이션을 시도했다"고 알려 궁금증을 유발한 바 있다.GOT7이 타 아티스트와 피처링을 통한 컬래버레이션 및 선공개곡을 선보이는 것은 2014년 데뷔 후 처음이다.효린과 함께한 선공개곡 너 하나만은 리더 JB가 작사하고, 백아연의 히트곡 이럴거면 그러지말지를 만든 심은지가 작곡을 맡았다.다음달 12일 발매되는 새 앨범 EYES ON YOU는 지난해 10월 발매한 7 for 7이후 5개월여 만의 신보다. 타이틀곡은 LOOK으로 리더 JB가 작사, 작곡에 참여했다.