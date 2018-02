나이가 어려 이번 올림픽에 출전하지 못한 여자 피겨 싱글 유망주 유영(과천중)과 임은수(한강중)가, 갈라쇼 2부 오프닝 공연에 '깜짝' 등장했습니다.



핑크색과 하늘색 의상을 입은 두 선수의 연기를 보니 베이징동계올림픽이 벌써부터 기다려지네요.



싱글 선수 두 명이 만들어내는 우아한 연기 'When You Believe' 준비했습니다.

[영상] 유영과 임은수 갈라쇼 ‘베이징 기대하세요’

입력 2018.02.25 (16:03) 수정 2018.02.25 (16:04) 인터넷 뉴스

