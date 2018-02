“째깍째깍” 갓세븐 컴백 스케줄

그룹 GOT7이 새 앨범 EYES ON YOU의 스케줄 어나운스먼트 티저를 공개하고 컴백 기대감을 고조시켰다.JYP엔터테인먼트는 공식홈페이지를 통해 3월 12일 발매하는 GOT7의 새 앨범 EYES ON YOU의 프로모션 일정을 알렸다.이번에 공개된 일정에는 27일 GOT7의 단체 티저, 28일 효린과 컬래버레이션 한 너 하나만 선공개, 3월 2일부터 8일까지 이어지는 멤버별 티저 콘텐츠, 9일 타이틀곡 LOOK의 뮤직비디오 티저, 11일 앨범 스포일러, 12일 앨범과 MV 공개 및 라이브 프리미어 개최까지 2주간 펼쳐지는 컴백 일정 정보를 담고 있다.아울러 해당 티저는 눈동자를 연상시키는 디자인 속에 GOT7 멤버들의 뒷모습이 담겨 있어 새 앨범 EYES ON YOU와 타이틀곡 LOOK에 대한 궁금증을 키운다.GOT7의 새 앨범 EYES ON YOU는 3월 12일 오후 6시, 효린이 피처링한 선공개곡 너 하나만은 이에 앞서 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선보인다.