2PM 준호, 일본 부도칸 공연

2PM 준호가 부도칸을 끝으로 첫 겨울 솔로투어 JUNHO (From 2PM) Winter Special Tour "冬の少年 (겨울 소년)"을 성공적으로 마무리했다.치유를 주제로 한 이번 공연은 2013년부터 일본서 매 여름 솔로 음반 발매와 투어를 진행해온 준호의 첫 겨울 솔로 투어라는 점에서 큰 기대를 모았다.준호는 지난달 20일 삿포로를 시작으로 후쿠오카, 오사카, 나고야 그리고 이달 23일과 24일 일본 공연의 성지 부도칸까지 총 5개 도시, 9회 공연으로 현지 팬들과 만났다.암전 된 무대 위로 얼음에 싸여 등장한 준호는 Frozen Heart로 부도칸 공연의 포문을 열었고 Canvas, Ice Cream , 윈터 슬립(Winter Sleep), SET ME FREE , SAY YES 등의 레퍼토리와 함께 추운 겨울을 포근하고 따뜻하게 감싸줄 퍼포먼스로 팬들과 호흡했다.특히, 지난달 25일 한국과 일본에서 동시 발매한 윈터 슬립은 3D 홀로그램 영상으로 꾸며져 팬 라이트가 모두 꺼진 객석과 대비를 이뤄 환상적이고 몽환적인 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.이날 공연에서는 준호의 2018년 여름 투어 일정도 공개됐다. 준호는 6월 30일과 7월 1일 나고야부터 7월 4~5일 오사카, 10~11일 도쿄, 13~14일 후쿠오카를 거쳐 21일 삿포로까지 순회하며 팬들과 공연으로 다시 만난다.한편 준호는 지난달 30일 종영한 JTBC 월화드라마 그냥 사랑하는 사이에서 첫 주연을 맡아 한층 물오른 연기력을 과시하며 시청자들의 사랑을 받았다.(사진제공: JYP엔터테인먼트)