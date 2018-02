트와이스가 제32회 일본 골드 디스크 대상에서 5관왕을 차지했다.



27일 일본 골드 디스크 대상 홈페이지가 공개한 수상 내역에 따르면 트와이스는 아시아 부문의 New Artist of the year, Best 3 New Artist, 앨범 #TWICE로 Album of the year 및 Best 3 Album, TT의 일본어 버전으로 Song of the year by download 등 5관왕을 차지했다.



이 시상식에서 아시아 신인 아티스트가 5관왕에 오른 것은 트와이스가 최초다. K팝 걸그룹으로서는 2012년 카라 이후 2번째, K팝 아티스트로는 카라 및 동방신기(2015년), 빅뱅(2017년)에 이어 4번째다.



트와이스는 "지난해 일본에서 데뷔해 아직 1년도 지나지 않았는데 이런 큰 상을 받을 수 있어 정말 기쁘다. #TWICE는 일본 데뷔 작품으로 트와이스에게도 뜻깊은 앨범이다. TT 일본어 버전은 저희가 처음으로 일본어로 부른 뜻깊은 곡이고 원곡과 함께 많은 분들이 좋아해 주셔서 정말 좋다. 앞으로 원스 여러분들 더 기쁘게 할 수 있도록 노력할 것"이라고 수상의 기쁨을 전했다.



일본 레코드 협회가 주관하는 일본 골드 디스크 대상은 1986년에 설립돼 올해로 32회째를 맞이하고 있다. 전년도 음반 판매량과 음원 다운로드 수 등을 토대로 수상자를 결정한다.



트와이스가 지난해 6월 발매한 일본 데뷔 베스트앨범 #TWICE 및 10월 공개한 첫 싱글 One More Time은 이미 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 받았다. 지난 7일 발매한 일본 두 번째 싱글 캔디팝(Candy Pop) 역시 오리콘 누적 포인트 30만을 돌파하며 3연속 플래티넘 인증이 확실시 되고 있다.



한편 트와이스는 5월 18일부터 20일까지 3일간 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 두 번째 투어 트와이스랜드 존 2 : 판타지 파크(TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park)의 막을 여는데 이어 일본에서도 공연을 이어간다. 5월 26일과 27일 일본 사이타마 슈퍼 아레나, 6월 2일과 3일 오사카 성 홀에서 총 4회로 공연을 열고 인기 열풍을 고스란히 콘서트 무대로 이어간다.



트와이스는 4월 초 한국 가요계로 컴백할 예정이다.

트와이스, 일본 골드디스크 5관왕

입력 2018.02.27 (17:27) 수정 2018.02.27 (17:30)

트와이스, 일본 골드디스크 5관왕

