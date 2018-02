샤이니(SHINee)가 일본 돔 콘서트를 성황리에 마쳤다.



샤이니, 4년 연속 일본 돔 공연

입력 2018.02.28 (10:40) TV특종

샤이니(SHINee)가 일본 돔 콘서트를 성황리에 마쳤다.



‘SHINee WORLD THE BEST 2018~FROM NOW ON~은 2월 17~18일 오사카 쿄세라돔, 26~27일 도쿄돔에서 화려하게 펼쳐졌으며, 이번 콘서트는 샤이니의 일본 활동을 집대성한 베스트 공연이자 4년 연속 개최된 돔 공연인 만큼, 총 4회 공연에 18만여 관객을 동원해 샤이니의 막강 파워를 다시 한 번 확인케 했다.



이번 공연에서 샤이니는 ‘Juliette’, ‘Everybody’, ‘To Your Heart’, ‘Downtown Baby’, ‘君のせいで’(키미노세이데, 너 때문에) 등 지금까지 발표된 히트곡을 비롯한 총 24곡의 다채로운 무대를 선사, 샤이니만의 뛰어난 가창력, 화려한 퍼포먼스, 특급 무대 매너를 만날 수 있는 공연으로 관객들의 폭발적인 반응을 얻었다.



더불어 멤버 5명이 녹음한 ‘From Now On’, ‘Every Time’ 등 신곡 2곡의 무대도 선보였으며, 종현의 모습이 담긴 영상은 물론, 종현의 보컬을 함께 만날 수 있는 ‘Love’, ‘君がいる世界’(키미가이루세카이, 네가 있는 세계), ‘Diamond Sky’ 등 멋진 무대도 선사해 감동을 더했다.



한편 샤이니는 지난 27일 홈페이지를 통해 발표된 제 32회 일본 골드디스크 대상에서 작년 2월 발매한 일본 정규 5집 ‘FIVE’로 아시아 부문 ‘베스트 3 앨범’에 올라 현지에서의 높은 인기를 입증했다.



한편, 샤이니는‪4월 18일 일본 베스트 앨범 ‘SHINee THE BEST FROM NOW ON’을 발매할 예정이다.



