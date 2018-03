영국 뮤지션 샘 스미스(26)가 오는 10월 9일 서울 구로구 고척스카이돔에서 첫 내한 공연을 한다.



1일 샘 스미스가 트위터에 공개한 아시아 투어 일정을 보면 이번 공연은 두 번째 정규앨범 '더 스릴 오브 잇 올'(The Thrill of it all) 발매를 기념한 것이다.



그는 10월 2일 싱가포르를 시작으로 5일 필리핀, 9일 한국, 12일과 15일 일본, 28일 태국을 방문한다.



샘 스미스는 2014년 데뷔 앨범 '인 더 론리 아워'(In The Lonely Hour)로 대중과 평론가들의 주목을 한몸에 받았고, 2015년 그래미 어워즈에서 올해의 레코드, 올해의 노래, 최우수 신인 등 4개 부문을 휩쓸었다.



또한, 2015년 개봉한 영화 '007 스펙터'(Spectre)의 주제가 '라이팅스 온 더 월'(Writing's On The Wall)을 불러 이듬해 아카데미 시상식과 골든글로브에서 최우수 주제가상을 받기도 했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

샘 스미스, 10월 9일 첫 내한…고척돔서 공연

입력 2018.03.01 (08:25) 연합뉴스

[사진출처 : 연합뉴스]