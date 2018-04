그룹 방탄소년단의 '쩔어' 뮤직비디오가 유튜브 3억뷰를 돌파했다.



29일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단이 2015년 발표한 미니앨범 '화양연화 파트.1'의 수록곡 '쩔어' 뮤직비디오는 이날 오후 3시께 유튜브 조회수 3억 건을 넘겼다.



이로써 방탄소년단은 'DNA'와 '불타오르네'에 이어 '쩔어'까지 K팝 그룹 최초로 3편의 3억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.



또 '피 땀 눈물', '낫 투데이'(Not Today), '세이브 미'(Save ME), '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스, '상남자'의 5편 뮤직비디오가 2억뷰를, '봄날', '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I NEED U), '호르몬 전쟁'의 4편 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.



'쩔어'는 강렬한 일렉트로닉 힙합 사운드 곡으로 밤낮없이 음악에 매진하는 멤버들의 자전적인 이야기가 담겼다.



방탄소년단은 다음 달 18일 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)를 발표하며 같은 달 20일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 '2018 빌보드 뮤직 어워즈'에서 컴백 무대를 선보인다.



[사진출처 : 연합뉴스]

방탄소년단 '쩔어'도 유튜브 3억뷰

입력 2018.04.29

