마크 램버트 미국 국무부 동아태 부차관보 대행이 앞으로 회담에서 주한미군 철수 문제를 다룰 계획이 없다는 뜻을 밝혔다.



램버트 부차관보는 오늘 서울 도렴동 외교부 청사에서 외교부 한반도 평화교섭 본부와 부미국 관계자들을 면담한 뒤 기자들과 만나 "주한미군 철수 문제를 논의할 것이냐"는 물음에 "그럴 계획이 없다.(we have no plan to do that)"고 말했다. 또 판문점에서 북미 정상회담이 열리느냐는 질문에는 말할 수없다고 답했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

美 동아태 부차관보 대행 방한…“주한미군 철수 다룰 계획 없어”

입력 2018.05.01 (18:01) 수정 2018.05.01 (18:38) 인터넷 뉴스

마크 램버트 미국 국무부 동아태 부차관보 대행이 앞으로 회담에서 주한미군 철수 문제를 다룰 계획이 없다는 뜻을 밝혔다.



램버트 부차관보는 오늘 서울 도렴동 외교부 청사에서 외교부 한반도 평화교섭 본부와 부미국 관계자들을 면담한 뒤 기자들과 만나 "주한미군 철수 문제를 논의할 것이냐"는 물음에 "그럴 계획이 없다.(we have no plan to do that)"고 말했다. 또 판문점에서 북미 정상회담이 열리느냐는 질문에는 말할 수없다고 답했다.



[사진출처 : 연합뉴스]