美 동아태 부차관보 대행 방한…주한미군 철수 다룰 계획 없어

입력 2018.05.01 (21:58) 인터넷 뉴스

마크 램버트 미국 국무부 동아태 부차관보 대행이 주한미군 철수 문제를 다룰 계획이 없다는 뜻을 밝혔다.



램버트 부차관보 대행은 오늘 서울 도렴동 외교부 청사에서 외교부 당국자들과 면담한 뒤 기자들과 만나 "주한미군 철수 문제를 논의할 것이냐"는 물음에 "그럴 계획이 없다.(we have no plan to do that)"고 말했다. 또 판문점에서 북미 정상회담이 열리느냐는 질문에는 "말할 수 없다."고 답했다.



그는 이어 "나와 동료 앨리슨 후커는 남북정상회담 관련해 청와대와 통일부, 외교부 당국자들로부터 설명을 듣는 감사하고 유용한 시간을 가졌다"며 "워싱턴으로 돌아가 다음 단계로 나아가기 위해 관련 내용을 보고할 것"이라고 덧붙였다.



[사진출처 : 연합뉴스]