[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



강승화 아나운서 자리에 나와 있습니다.



요즘 대세 아이돌 그룹 '워너원'의 소식이 들어와 있는데요.



출연하는 방송 프로그램부터 광고계까지!



가는 곳마다 화제를 모으고 있는 ‘워너원’이 또 한 번 절정의 인기를 입증했습니다.



어떤 소식인지 바로 만나보시죠.



[리포트]



'워너원'이 최고의 아이돌 그룹으로 다시 한 번 인정받았습니다!



지난달 1일부터 30일까지 실시한 국내 아이돌 그룹 100팀의 브랜드 평판 지수에서 워너원이 또다시 1위를 차지한 건데요.



특히, 소통 지수와 커뮤니티 지수가 높게 나타나, 팬들의 호감도가 순위에 큰 영향을 미친 것으로 보였습니다.



[워너원 : "All I Wanna do wanna one. 안녕하세요. 워너원입니다!"]



지난해 데뷔 이후, ‘괴물 신인’이라 불리며 신드롬을 일으키고 있는 워너원!



다음 달, 서울을 시작으로 월드투어를 이어갈 예정인데요.



세계 무대에서도 다시 한 번 저력을 보여주길 바랍니다.

[연예수첩] 워너원, 아이돌 그룹 ‘브랜드 평판’ 1위

입력 2018.05.02 (08:21) 수정 2018.05.02 (08:58) 아침뉴스타임

[앵커]



다음은 연예계 소식을 알아보는 <연예수첩> 시간입니다.



강승화 아나운서 자리에 나와 있습니다.



요즘 대세 아이돌 그룹 '워너원'의 소식이 들어와 있는데요.



출연하는 방송 프로그램부터 광고계까지!



가는 곳마다 화제를 모으고 있는 ‘워너원’이 또 한 번 절정의 인기를 입증했습니다.



어떤 소식인지 바로 만나보시죠.



[리포트]



'워너원'이 최고의 아이돌 그룹으로 다시 한 번 인정받았습니다!



지난달 1일부터 30일까지 실시한 국내 아이돌 그룹 100팀의 브랜드 평판 지수에서 워너원이 또다시 1위를 차지한 건데요.



특히, 소통 지수와 커뮤니티 지수가 높게 나타나, 팬들의 호감도가 순위에 큰 영향을 미친 것으로 보였습니다.



[워너원 : "All I Wanna do wanna one. 안녕하세요. 워너원입니다!"]



지난해 데뷔 이후, ‘괴물 신인’이라 불리며 신드롬을 일으키고 있는 워너원!



다음 달, 서울을 시작으로 월드투어를 이어갈 예정인데요.



세계 무대에서도 다시 한 번 저력을 보여주길 바랍니다.