윤아X이상순 컬래버레이션 ‘너에게 (To You)’

JTBC ‘효리네 민박 2’를 통해 탄생한 윤아(SM엔터테인먼트 소속)와 이상순의 컬래버레이션이 전격 공개된다.



윤아와 이상순이 호흡을 맞춘 디지털 싱글 ‘너에게 (To You)’는 오는 13일 오후 6시 멜론, 지니, 네이버뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 정식 공개될 예정이어서 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.



신곡 ‘너에게 (To You)’는 이상순이 작곡한 어쿠스틱 발라드 곡으로, 평화로운 제주도의 풍경을 연상시키며, 이효리, 이상순 부부의 제안으로 윤아가 작사를 담당, 민박집에서 만난 인연들과 이효리, 이상순 부부와 함께 보낸 추억이 깃든 시간들, 떠나 보낸 소중한 사람들에 대한 마음을 가사에 담아 감성을 자극한다.



한편, 윤아는 오는 20일 오후 6시 서울 광진구 세종대학교 대양홀에서 ‘YOONA FANMEETING TOUR, So Wonderful Day #Story_1’(윤아 팬미팅 투어, 소 원더풀 데이 #스토리_원)을 개최할 예정이다.