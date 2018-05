한 칠레 감독의 최선, “페드라~ 우리의 최선!”

칸이든, 부산이든, 전주든, 대부분의 국제영화제는 자신들의 영화제의 위상을 강화시키기 위해, 혹은 영화미학의 발전을 위해 ‘영화제작’에 손을 내민다. 이른바 ‘펀딩의 창구’, ‘시드머니의 출발점’으로 영화제가 활용된다. 전주국제영화제는 이른바 ‘JCP’라는 것을 운영 중이다. ‘전주 시네마 프로젝트’이다. 그동안 해마다 세편의 영화에 대해 제작지원을 해오던 전주영화제가 올해부터는 대상 작품을 5편으로 늘렸다. 그 중 한 작품이 바로 ‘우리의 최선’(원제: The Best We Can)이란 작품이다.우리의 최선은 <투 킬 어 맨>(2014)으로 선댄스영화제 심사위원 대상을 수상한 알레한드로 페르난데스 알멘드라스(Alejandro Fernandez ALMENDRAS) 감독의 따끈따끈한 신작이다. 알멘드라스 감독은 칠레 출신으로 그동안 줄곧 칠레에서 작품활동을 해왔는데 이번 신작은 놀랍게도 ‘유럽, 체코’에서 찍었다.영화제 이틀째인 지난 4일, 알멘드라스 감독의 신작 ‘우리의 최선’이 상영되었다. 영화가 끝난 뒤 GV시간을 통해 영화제작 뒷이야기를 들어볼 수 있었다.영화 ‘우리의 최선’은 체코의 작은 마을을 배경으로 삼는다. 젊은 연극연출가 피터는 고대 그리스 비극작가 에우리피데스의 ‘파이드라’(페드라)를 각색한 작품을 올리려는 계획을 세운다. 하지만 과정은 순전치 않다. 작품을 준비하면서 그는 여배우와 불륜에 빠지고 그로 인해 결혼 생활이 위험해진다. 연극은 실패하고 부인은 그를 떠난다. 망가져가는 연극을 준비하며 엉망진창이 되어버린 삶에서 최선을 찾아 나가는 모습은 예술과 현실 사이에 길항하는 예술가의 초상을 보여준다.알레한드로 페르난데스 알멘드라스 감독은 이 영화가 지난 1월말에 촬영을 끝냈고, 2월 중순까지 편집에 매달리다가 병원에 입원하면서 영화스태프들이 겨우 편집을 마무리하고 전주영화제에 보낼 수 있었다고 밝혔다. “완성본을 오늘 처음 본다.”며 “체코말을 하지도 못하는 칠레 사람이 체코에서, 체코 스태프와 체코 배우들과 함께 찍은 영화라서 특별하고도 신기한 경험이었다.”고 밝혔다.알멘드라서는 이번 감독이 사적인 영화이기도 하다고 밝혔다. “자전적인 영화라고는 할 수 없지만 등장하는 대사를 통해 일정한 경험을 집어넣었다. 여자친구가 체코 사람이다. 여친의 남동생이 체코의 작은 시골마을에서 연극연출을 한다. 그의 이야기를 모티브로 시나리오를 쓴 것이다. 가족적이지 않은 가족이야기”라고 영화를 소개했다.2500년 전 고대 희랍작가 에우리피데스의 ‘파이드라’(페드라)를 소재로 삼은 것에 대해 “에우리피데스의 이야기는 이후 여러 작가에 의해 다시 해석되었다. 우리 영화는 스페인의 우나무노(Miguel de Unamuno) 버전을 옮긴 것이다. 이 ‘형편없는’ 작품을 선택한 이유는 100년도 더 된 작품이라 관심도 없고, 로얄티도 지불할 필요가 없기 때문이다. 영화에서도 돈을 아끼려는 이야기가 나온다. 그런 고뇌가 겹치는 부분이 있기 때문”이라고 설명했다. 감독은 1960,70년대의 체코영화 분위기를 주기 위해 흑백으로 찍었다고 덧붙였다.감독은 “‘페드라’라는 작품 속 캐릭터는 남성에 의해 자신의 삶이 좌지우지된다. 좌절하고, 맞설 수 있는 출구로 결국 선택한 것은 자살이었다. 이 영화의 주제와 통하는 면이 있다. 체코라는 나라도 독일 베를린 장벽이 무너지고, 여러 문제를 겪게 된다. 작품 속 여자처럼 힘들게 살았다. 비슷한 문제가 있었다.”고 덧붙였다.‘페드라’ 스토리를 담은 작품으로는 그리스 쥴스 데이신 감독의 <페드라>(Phaedra,1962)라는 작품이 있다. 멜리나 머큐리와 안소니 퍼킨스가 출연했던 이 영화는 안소니 퍼킨스가 자동차를 몰고 해안도로를 질주하다 비장하게 삶을 마감하는 라스트씬과 음악으로 유명하다.한편 ‘JCP 2018’로 선정된 작품은 알레한드로 페르난데스 알멘드라스의 <우리의 최선>를 비롯하여 카밀라 호세 도노소의 <노나>, 장우진의 <겨울밤에>, 임태규의 <파도치는 땅>, 이학준의 <굿 비즈니스> 등 모두 5편이다.