[글로벌24 이슈] 백악관 대변인 쩔쩔매게 한 ‘꼬마 기자단’

[앵커]



그제 어린이날이었는데요,



아이들의 호기심은 정말 무궁무진하지요,



그만큼 또 끝모를 가능성이 있어서 우리를 더욱 흐뭇하게 하고 기대하게 만드는 어린이들인데요,



미국에서도 얼마 전 어린이들을 위한 특별한 행사가 열렸습니다.



특히 백악관에서는 아주 흥미로운 광경이 펼쳐졌는데요,



국제부 양영은 기자와 알아보겠습니다.



듣자하니 어린이들 때문에 백악관 대변인이 진땀을 뺐다고 하던데 무슨 일인가요?



[기자]



네, 말씀하신 것처럼 지난 5일이 어린이날이기도 했고 또 연휴의 끝에 어울리는 재미있는 뉴스 같아서 준비해봤습니다.



미국에는 좀 특별한 전통이 하나 있는데요,



매년 4월의 네 번째 목요일이 '자녀와 함께 직장에 가는 날'이라고 합니다.



영어로 Take Your Kids To Work Day 직역하면 '아이를 직장에 데려오는 날'인데요,



올해는 지난 4월 26일이었고, 이날 백악관에서는 아주 재미있는 광경이 벌어졌습니다.



함께 보실까요?



낯익은 여성 보이시죠,



네, 세라 허커비 샌더스 미 백악관 대변인입니다.



그녀가 있는 곳은 언제나와 같이 백악관의 출입 기자실.



그런데 오늘은 기자들이 아니라 어린이들의 질문이 쏟아집니다.



이 아이들이 누구냐고요?



네 맞습니다.



바로 '자녀와 함께 직장에 가는 날'을 맞아 백악관 출입 기자인 아빠 또는 엄마를 따라온 어린이들인데요,



하루 동안 '꼬마 기자'가 된 겁니다.



부모의 직업을 체험해볼 수 있도록 브리핑이 열린 건데요,



손을 들고 질문을 하려는 열기가 대단하죠?



[샌더스/미국 백악관 대변인 : "이제부터 질문을 받겠는데 바라건데 평소 너희 엄마나 아빠가 하는 것보다 좀 쉬운 질문이면 좋겠구나."]



과연 그랬을까요?



[샌더스/미국 백악관 대변인 : "여기 보라색 예쁜 원피스 입은 친구. (트럼프 대통령이 좋아하는 동물은 무엇인가요?)"]



아이다운 귀여운 질문이죠.



[샌더스/미국 백악관 대변인 : "대통령이 가장 좋아하는 동물이라... 글쎄 아마도 코끼리가 아닐까, 근데 제일 싫어하는 동물은 아마 당나귀일 거야."]



[앵커]



샌더스 대변인 센스 있네요,



저 말 속에 숨은 뜻을 아이가 알아들었을까요?



[기자]



저도 궁금한데요,



여러분들은 많이들 아시겠지만 코끼리는 미국 공화당의 상징이고 당나귀는 미국 민주당의 상징이잖아요.



그래서 아마 농담 반 진담 반 알아들을 사람을 알아들으라는 식으로 샌더스 대변인이 뼈 있는 농담을 던진 것 같습니다.



저 질문은 아이다운 질문에 어른다운 답변을 한 것으로 볼 수 있지만, 진짜 질문이 어른스러웠던 것들도 있습니다.



[샌더스/미국 백악관 대변인 : "(왜 우리나라는 다른 나라를 폭격했나요?) 와~ 녹록치 않은 기자단이구나. (저 혼자 생각해낸 질문이에요.) 혼자서 그걸 생각해 냈다고? 음... 대통령은 세계에서 다른 사람들에게 아주 착하게 굴지 않고 나쁜 짓을 한 사람들에게 그러면 안 된다는 걸 알게 해주려고 한 거야. 어떤 때는 그런 행동을 해서 다른 나라들이 나쁜 행동을 하지 못 하게 막아야 하지. 그게 우리가 목적한 바였단다."]



[앵커]



와, 질문이 쉽지 않은데 샌더스 대변인이 비교적 아이의 눈높이에 맞게 설명을 잘 하는데요?



[기자]



그쵸, 사실 샌더스 대변인도 세 아이의 엄마거든요, 그러니까 아이들과 소통에 비교적 도가 텄겠죠.



아이들의 어른스런 질문은 또 있습니다.



[샌더스/미국 백악관 대변인 : "(트럼프 대통령은 왜 제임스 코미 전 연방수사국장을 해고했나요?) 와, 너 아빠나 엄마가 누구니? (브라이언인데요,) 브라이언, 기억하겠어요. 브라이언은 앞으로 질문 금지에요. 농담이고요. 코미 (전) FBI 국장은 최고 법 집행기구 수장으로서 옳지 않은 일들을 했기 때문이야."]



[앵커]



저 때 지켜보고 있던 부모의 심정은 어땠을지 궁금하네요,



뜨끔했을지 아니면 기특했을지.. 근데 아이들이 정말 대단하네요,



[기자]



그렇죠, 질문 수준이 상상 이상이죠,



그리고 샌더스 대변인도 정말, 아이들의 수준에 맞추면서도 유머와 메시지를 잘 버무려서 인내심을 가지고 대답하는 모습이 프로답게 느껴지는데요,



이날 또 친절하게 새로운 기사거리를 제공하기도 했습니다.



[샌더스/미국 백악관 대변인 : "너희 아무도 아직 모르는 소식 알고 싶니? (네!) 엘리자베스 2세가 여왕인 나라 어디지? 여기 이 친구. (영국이요.) 얼마 전 아기를 낳은 공작부인이 있는 나라는 어디지? (케이트 미들턴 비요.) 맞아, 나라는 영국이지. 너희들 앞에서 처음 말하는데, 대통령이 7월 13일에 영국 총리를 만나러 영국을 방문할 예정이란다."]



오는 7월 13일 영국 방문 계획을 꼬마 기자단 앞에서 최초로 밝힌 건데요,



꼬마 기자들에게도 기사화 할 재료를 준 거죠.



[앵커]



재밌네요, 그럼 저날 트럼프 대통령도 만났나요, 아이들이?



[기자]



물론입니다.



브리핑을 마친 아이들은 대통령을 만나러 백악관 로즈가든으로 향했는데요,



대통령을 만나 싸인도 받고 집무실로 안내도 받았는데 이 자리에서 트럼프 대통령이 또 뼈 있는 농담을 던졌습니다.



[트럼프/미 대통령 : "아빠, 엄마도 들어오게 할까, 밖에 있으라고 할까? (밖에 있으라고 해요!) 근데 오늘따라 너희 아빠 엄마가 왜 이렇게 친절하시냐, 믿을 수가 없네. 아마도 너희들 앞에서 창피를 당하고 싶지 않아서 그러신가 보다."]



평소 언론을 '가짜뉴스'로 비난하다 못해 매도하는 트럼프 대통령은 결국 이날도 그냥 지나치지 않았습니다.



지금까지 글로벌 이슈였습니다.

[글로벌24 이슈] 백악관 대변인 쩔쩔매게 한 ‘꼬마 기자단’

입력 2018.05.07 (20:42) 수정 2018.05.07 (21:00) 글로벌24

