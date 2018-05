그룹 인피니트 리더 김성규(29)가 오는 14일 입대한다.



소속사 울림엔터테인먼트 관계자는 "성규가 14일 육군 현역으로 입대한다"며 "강원도 고성군 육군 22사단 신병교육대에서 기초 군사훈련을 받게 된다"고 8일 밝혔다.



김성규는 전날 서울 경희대 평화의전당에서 단독 콘서트 '샤인'(Shine)을 열고 팬들에게 입대 소식을 전했다.



그는 "충격적일 것 같아서 얘기를 안 하고 있었는데 오늘이 아니면 얘기할 시간이 없더라"며 "제가 다음 주에 군대에 가게 됐다"고 말했다.



이어 "여러분과 잠시 떨어져 있어야 해서 아쉽지만 군대는 누구나 가는 것이고 당연한 것"이라며 "이렇게 콘서트를 마무리하고 갈 수 있게 돼 다행이다. 건강히 지내시고 남은 멤버들을 응원해달라"고 당부했다.



2010년 데뷔한 인피니트는 '내꺼하자', '추격자', '맨 인 러브'(Man in Love), '태풍', '텔 미'(Tell Me) 등 히트곡을 냈다.



김성규는 솔로앨범으로 2012년 '어나더 미'(Another me), 2015년 '27', 올해 '텐 스토리즈'(10 Stories)를 발표했으며, 뮤지컬 '광화문 연가', '인 더 하이츠', '올 슉 업'과 연극 '아마데우스'에서도 활약했다.



[사진출처 : 연합뉴스]

인피니트 김성규, 14일 군대간다

입력 2018.05.08 (09:12) 연합뉴스

[사진출처 : 연합뉴스]