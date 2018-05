‘PVID’ 등장, 김정은 방중설…북미 ‘기싸움’ 넘어 ‘변수’되나?

[사진출처 : EPA=연합뉴스] [사진출처 : EPA=연합뉴스]

과연 북미 정상회담에 변수가 등장한 것일까?늦어도 주말이 데드라인으로 여겨졌던 북미정상회담 일정 발표가 지연되고 이른바 '선의의 조치'로 간주해온 북한 억류 미국인들의 석방 조치가 늦어지면서, 외교가와 언론을 중심으로 북미 간 이상기류 설이 확산하고 있다.핵심은 미국이 'PVID'로 상징되는 새로운 비핵화 목표를 내세워 대북 협상의 문턱을 높이고 있고, 북한이 이에 반발하면서 북미 간 의제 조율이 난항을 겪고 있는 것 아니냐는 관측이다.북한이 이례적으로 대미 경고성 메시지를 공개적으로 발표한 데 이어, 북한 최고위급 인사의 중국 다롄 방문 정황 등 심상찮은 움직임이 감지되면서 이런 관측은 점차 설득력을 얻어가는 모양새다.그렇다면 CVID를 대체한 PVID의 파괴력은 얼마나 될까? 현재 외관상 표출된 북미 간 이견은 과연 협상을 앞둔 막판 기 싸움에 그칠까, 아니면 북미회담의 판을 흔들 수 있는 변수로 이어질까?최근 외교가의 최고 화두가 떠오른 'PVID'라는 용어는 이달 들어 폼페이오 신임 국무장관의 입을 통해 처음 흘러나왔다.폼페이오 국무장관은 지난 2일(현지 시간) 국무부에서 진행된 취임식에서 북핵 해결의 원칙으로 기존의 CVID(Complete Verifiable Irreversible Dismantlement,완전하고 검증가능하며 불가역적인 비핵화) 대신 PVID(영구적이고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화(Permanent Verifiable Irreversible Dismantlement)를 내세웠다.이틀 뒤, 이번엔 백악관 외교안보수장인 졸 볼턴 국가안보보좌관이 또다시 PVID를 언급했다. 미국 백악관 대변인실은 지난 5일(현지 시각) 존 볼턴 국가안보보좌관과 야치 쇼타로 일본 국가안전보장국(NSC) 국장의 전날 회담 결과를 전하면서 "두 사람은 북한이 보유하고 있는 모든 핵무기와 탄도미사일, 생화학무기 등 대량살상무기와 관련한 프로그램의 완전하고 영구적인 폐기를 실현한다는 공동의 목표를 재확인했다(Ambassador Bolton and Mr. Yachi reaffirmed the shared goal of achieving the complete and permanent dismantlement of North Korea’s weapons of mass destruction, including all nuclear weapons, ballistic missiles, biological and chemical weapons, and related programs."고 밝혔다.*KBS질의에 대한 국무부 답변'PVID'는 미국 국무부가 오늘(8일) KBS 질의에 대해 내놓은 공식답변에도 등장한다. 미국 국무부 동아태 담당 대변인은 최근 북한 외무성의 비판 발언에 대한 입장을 묻는 KBS 워싱턴특파원의 이메일 질의에 대해 "미국의 목표는 변하지 않았다"면서 "북한의 대량살상무기를 지체없이 영구적으로 폐기하는 것(we are committed to achieving permanent dismantlement of North Korea’s weapons of mass destruction programs without delay.)이라면서 영구적 비핵화(permanent dismantlement)를 언급했다.폼페이오가 처음 PVID를 언급했을 때만도 'CVID를 달리 표현한 정치적 수사'정도로 여기며 대수롭지 않게 받아들이는 신중론이 우세했지만, 며칠 사이 상황이 반전된 것이다.폼페이오 발언에, 볼턴 국가안보보좌관이 가세하고 미 국무부 표현에까지 PVID가 등장하면서 PVID는 이제 트럼프 행정부의 북한 비핵화 목표를 상징하는 공식 용어가 됐다는 해석이 주를 이루고 있다. 2003년 부시 행정부 당시, 네오콘 등 미국 내 강경파가 북한을 압박하기 위해 처음 사용했던 CVID가 15년만에 역사적 소임을 마치고 PVID로 대체되는 경계지점에 이른 것이다.CVID와 PVID, 외견상으로 볼 때 달라진 건 단어 하나뿐이다. '완전한'을 뜻하는 'complete'가 '영구적인'을 의미하는 'permanent'로 표현 하나만 바뀐 것이다. 그렇다면 외교가와 언론이 이토록 PVID에 주목하는 이유는 뭘까?물론 PVID라는 신조어가 등장했다고 해서 미국의 협상 전략이 바뀌었다고 단정하기에는 아직 이르다. 특히 미국 정부 관리들이 PVID의 개념에 대한 구체적인 설명을 내놓지 않은 상황에서 추론만 가능할 뿐 결론을 내리기에는 근거가 부족하게 현실이다.하지만 이런 신중론에도 불구하고, CVID의 PVID로의 전환은 단순한 단어 하나를 바꾼 것 이상의 의미를 내포하고 있을 가능성이 크다는 게 전문가들의 대체적인 시각이다. 역사적으로 볼 때 미국 정부의 외교 문서에 등장하는 신조어는 항상 범정부 차원의 정교한 정책 검토를 거쳐 신중하게 선택돼왔다는 점, 그리고 북미정상회담을 앞두고 이를 주도하는 미국 외교의 최고 실세들이 동일 표현을 반복해 사용하고 있다는 점에서 PVID 등장 자체가 예사롭지 않은 건 분명해 보인다.이 때문에 현시점에서 미국이 CVID 개념을 PVID로 바꿨다는 것은 단순한 용어 변경을 넘어 북미 정상회담을 앞둔 미국의 협상 전략이 변경됐음을 의미하고, '영구적인 핵 폐기'라는 한층 강화된 협상 목표와 기준을 갖고 북미정상회담에 임하겠다는 메시지로 보는 게 합리적인 추론일 것이다.PVID라는 용어 등장과 함께 미국 정부의 공식 표현에서 최근 달라진 부분이 더 있다는 점도 주목할 대목이다. 대량살상무기를 뜻하는 'wmd'와 즉각 시행을 의미하는 'instant 또는 without delay'라는 단어 2개가 바로 그것이다.백악관은 볼턴과 야치 쇼타로 일본 NSC 국장의 회동 결과를 전하면서, 양측이 핵무기 외에 탄도 미사일과 생화학 무기 등 대량살상무기의 완전하고 항구적인 폐기라는 공동의 목표를 재확인했다고 밝혔다. ("the complete and permanent dismantlement of) 북한이 폐기할 무기 대상에 통상적으로 거론되면 핵무기와 ICBM 외에 생화학 무기 등 대량살상무기가 포함된 것이다.국무부 대변인의 이메일 답변에서는 항구적인 폐기라는 단어의 목적어로 '북한 대량살상무기(WMD)'가 사용됐고, 그 시기를 의미하는 즉각(without delay) 이 추가됐다.("permanent dismantlement ofPVID와 CVID 표현을 둘러싼 의미 해석 논란과 별개로, 미국이 폐기 대상으로 설정한 대량살상무기의 범위에 핵탄두 외에 단·중·장거리 미사일과 ICBM, 생화학무기가 모두 포함되고, 폐기 대상도 크게 앞당겨야 한다는 게 미국의 진짜 생각이라는 의미로 해석된다.물론 북미 접촉 과정에서 정상회담의 의제가 보다 구체화하겠지만, 이는 핵무기와 ICBM 중심으로 동결과 폐기, 검증 문제가 다뤄질 것으로 예상했던 당초 북미정상회담의 전망과는 분명 차이가 있는 대목이다.북미 정상회담을 둘러싼 미국 내 이런 신중한 분위기는 최근 미국을 방문하고 돌아온 문정인 대통령 외교·안보특보의 발언에도 그대로 묻어나고 있다.문정인 특보는 7일 JTBC 뉴스룸에 출연한 자리에서, 북미정상회담에 대한 미국 전문가들의 분위기와 관련해 "비관적인 생각을 가진 사람들이 한 80% 이상이 되는 것 같다"면서 특히 강경파, 온건파 관계없이 비슷하다고 평가했다.문 특보는 그 이유로 두 가지를 들었는데 "한가지는 북한을 믿기 어렵다는 것은 강경, 온건에 관계없이 '과거의 행태로 봐서 북한을 믿기가 어렵다'고 하는 것, 그리고 두 번째로는 트럼프 대통령이 그런 협상을 별로 해보지 않았다는 점에서 외교적으로 북한 핵 협상에서 큰 성과를 낼 수 있는가에 대한 회의감이 있다"고 소개했다.이런 신중한 분위기는 최근 미국 언론과 전문가들이 연일 쏟아내는 "믿지 말고 검증하라!"는 문구에도 함축돼있다. 레이건 전 대통령은 1980년대 소련과의 군축협상 때 "믿어라. 그러나 검증하라(trust but verify)"를 즐겨 썼지만, 북한에는 이 협상 원칙이 통하지 않는 만큼 "믿지 말고 검증하라(Distrust and verify)."여야 한다는 것이다.뉴욕타임스도 6일(현지시간) 북한의 전력 때문에 전문가들의 대북 의견은 "Distrust everything and verify, verify, verify’(모든 것을 불신하고 검증, 검증, 또 검증하라)로 모아지고 있다"고 미국 내 분위기를 전했고, 1994년 제네바 합의의 주역이었던 로버트 갈루치 전 특사는 특히 "레이건은 틀렸다"면서 북한에 대해서는 "믿지 마라. 그러므로 검증하라(don't trust and therefore verify) '라가 적합하다며 거듭 철저한 검증을 주문했다.미국의 대북압박이 본격화되는 움직임을 보이는 가운데, 북한 역시 이례적으로 대미 경고성 메시지를 내보내며 반발하고 나섰다.북한 외무성 대변인은 6일 <조선중앙통신> 기자와의 문답을 통해 "상대방을 자극하는 행위는 모처럼 대화 분위기에 찬물을 끼얹고 정세를 원점으로 되돌려 세우려는 위험한 시도"라면서 "미국이 우리의 평화 애호적인 의지를 '나약성'으로 오판하고 우리에 대한 압박과 군사적 위협을 계속 추구한다면 문제 해결에 도움이 되지 않을 것"이라고 경고했다.비록 조선중앙통신 기자의 질문에 답하는 형식으로 수위 조절을 했다고는 하지만, 최근 남북미 관계 개선 흐름 속에서 북한이 한동안 대미 직접 비난을 자제해왔다는 점, 그리고 시기적으로 북미 정상회담을 목전에 둔 상황이라는 점 등을 감안할 때 북한 외무성의 발표는 여러모로 시사하는 바가 적지 않다.북미 정상회담의 의제를 둘러싼 물밑 협상이 한창인 상황에서, 그만큼 의제 조율이 어려움을 겪고 있고, 양측의 힘겨루기가 외부로 표출됐을 가능성이 적지 않은 것이다.여기에 갑자기 터져 나온 북한 최고위급 인사의 다롄 방문설 역시 심상치 않은 대목이다. 아직은 해당 인물이 김정은 위원장인지 아닌지가 최종 확인되지 않았지만, 만일 사실로 드러난다면 수세에 몰린 북한이 다시 한 번 '중국 카드'를 들고 나왔을 가능성에 무게가 실린다.판문점 정상회담을 계기로 비핵화 등 한반도 문제의 협상 축이 남북, 북미 중심으로 쏠린 가운데 미국의 대북 압박이 본격화되자, 북한이 협상의 균형추를 맞추기 위해 중국에 손을 벌리고 나섰고, 중국 역시 여기에 힘을 보태면서 본격적인 '중국 역할론'을 주장하고 나서는 모양새가 나타나고 있다.이럴 경우 북미정상회담의 핵심 의제인 비핵화와 한반도 평화체제 문제 모두에서 중국이란 변수가 등장한다는 점을 의미하고, 이달 말이나 다음 달 초로 예정된 트럼프와 김정은의 정상회담 양상도 지금까지의 예측과는 사뭇 다르게 전개될 가능성이 적지 않다.그럼에도 불구하고 최근 일고 있는 미국 내 대북 압박과 회의론, 이에 맞선 북한의 심상치 않은 움직임은 협상의 판을 흔드는 중대변수라기보다는 본 협상을 앞둔 기 싸움, 힘겨루기 성격이 강하다는 게 대체적인 분석이다. 무엇보다 궤도를 수정하기에는 이미 남북미 정상들이 너무 멀리 와있고, 해법을 찾으려는 정상들의 의지 또한 어느 때보다 강한 게 현실이다. 곧 있을 북미정상회담의 일정 발표, 특히 어디서 정상회담이 열리느냐에 따라 지금의 논란도 큰 가닥이 잡힐 가능성이 커 보인다.