전주의 투자선택, ‘불숨’과 ‘어느 무용수의 일기’

지난 6일(일)부터 8일(화)까지 열린 제10회 전주프로젝트마켓이 3일간의 행사를 성황리에 마무리했다. 55개 투자, 제작, 배급사에서 온 150여 명의 영화산업 관계자가 참석한 가운데 ‘전주시네마펀드 프로모션’, ‘전주시네마프로젝트: 넥스트 에디션(JCP: NEXT EDITION)’, ‘세미나’ 등 알찬 행사가 열렸다.6일에는 프로젝트 개발기금인 전주시네마펀드에 선정된 프로젝트를 소개하는 ‘전주시네마펀드 프로모션’ 행사가 열렸다. 박강아름 감독의 <외길식당> 등 총 6편의 프로젝트가 피칭 무대에 올랐다.7일에는 ‘전주시네마프로젝트 2019’의 해외 작품 선정을 위한 피칭 행사, 제1회 ‘JCP: NEXT EDITION’이 열렸다. 전 세계적으로 주목 받고 있는 감독들의 차기작을 프로젝트 단계에서 만나볼 수 있었던 본 행사는 국내외 게스트와 영화 산업 관계자의 많은 관심 속에 진행됐다. 중국, 레바논, 브라질, 프랑스 등 다양한 국적의 감독들의 개성을 확인할 수 있었다.8일 열린 시상식에서는 전주시네마펀드 수여와 함께 각 부문 별 수상작을 발표했다. 약 1억 원의 제작투자를 받는 ‘전주시네마프로젝트(JCP) 2019’의 영예는 고희영 감독의 <불숨>과 다미앙 매니블 감독의 <어느 무용수의 일기 A Diary of a Dancer>가 차지했다.<불숨>을 선정한 JCP 선정위원회는 “그릇 굽는 장인의 삶을 오랜 시간 정성을 들여 촬영한 결과물이 매우 기대되는 다큐멘터리로서, 전작 <물숨>으로 전주국제영화제 경쟁부문에 상영되어 호평을 받았던 고희영 감독의 신작이란 점도 주요 선정 이유다.”라고 밝혔다.▲ 전주시네마프로젝트(JCP)상: <불숨>(고희영)▲ 2차 지원금 시상 (1000만원): <욕창>(심혜정), <이장>(정승오)▲ 2차 지원금 시상 (500만원): <외길식당>(박강아름), <학교 가는 길>(김정인)▲ 전주영화제작소상(디지털 색보정 및 DCP 지원):<이장>(정승오), <욕창>(심혜정)▲ JICA상(사운드마스터링 지원): <학교 가는 길>(김정인), <욕창>(심혜정)▲ JJFC상(촬영 장비 지원 및 로케이션 인센티브 지원): <이장>(정승오), <괴력난신>(정재훈)▲ 푸르모디티상(해외영화제 출품 지원):<불숨>(고희영), <학교 가는 길>(김정인)▲ 전주시네마프로젝트(JCP)상:<어느 무용수의 일기 Diary of a Dancer>▲ 특별언급(Special Mention):<호수에 대한 연구 A Treatise on Limnology>[사진제공=전주국제영화제]