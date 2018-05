한국 유일의 밴드 오디션 프로그램인 KBS 가 16일 LA스크리닝을 통해 미국 방송 관계자들에게 소개된다. 미국은 ‘American Idol’, ‘The Voice’, ‘America‘s Got Talent’ 등 TV 음악 경연 프로그램의 원조국에 해당하지만 아직까지 밴드음악 경연프로그램이 인기를 얻지는 못했다.



KBS아메리카(사장 서현철)는 토너먼트 방식으로 진행하는 만의 독특한 포맷 경쟁력을 내세워 미국 시장 진출을 모색할 예정이다. 는 음악 경연 프로그램이면서도 무명 뮤지션들의 음악에 대한 열정을 기록한 다큐멘터리가 섞인 리얼리티 예능 포맷이다.



음악 경연과 뮤지션들의 삶을 조화롭게 버무린 비빔밥 같은 포맷은 경연의 긴장감과 인생의 감동을 동시에 전달할 수 있는 것이 장점이다. 최고의 록 뮤지션들로 구성된 심사위원들이 가능성 있는 참가자들의 음악적 성장을 이끄는 것도 이 프로그램만의 특색으로 꼽힌다.



지난 2011년 시즌 1을 시작한 는 보컬과 댄스 위주였던 TV 음악 경연 풍토에 신선한 반향을 일으키며 시즌 3까지 이어지며 한국밴드음악의 저변을 넓히고 음악시장의 다양성을 키웠다는 평가를 받았다.



이번 설명회를 준비하는 KBS아메리카 신상은 팀장은 “< America’s Got Talent>, < The Voice> 등 유사 프로그램들의 시청률(각 1위, 4위)에서 보듯 미국 시청자들이 경연프로그램을 좋아하기 때문에 투자 위험을 줄인다는 측면에서 제작자들에게 포맷은 아주 매력적일 것”이라고 자신감을 나타냈다.



LA Screening은 올해 57회를 맞이하는 국제 TV마켓으로 북미, 중남미, 아시아 주요 국가를 비롯 70여개국 1,500여명의 바이어들이 참가하고 ABC, NBC, Disney 등 미국 메이저 스튜디오의 신작 드라마를 최초로 선보이는 스크리닝과 마켓으로 구성돼 있다.



이 기간 동안 한국 콘텐츠의 수출확대 및 비즈니스 다변화 (포맷 거래, 리메이크, 공동제작)를 위해 ‘K-Format at LA Screening’ 이라는 행사가 개최된다. KBS, MBC, SBS를 비롯해 CJ E&M, JTBC 등 주요 방송사와 제작사들이 참가해 수출 설명회를 연다.



KBS America 는 지난 2013년 K-Story 피칭 행사를 통해 미 방송사 ABC와 드라마 <굿닥터> 리메이크 계약을 체결했다. 동시간대 최고의 시청률을 자랑했던 미국 판 <굿닥터> 는 현재 시즌 1 방영을 마치고 시즌 2 제작을 준비하고 있다. KBS America는 이번 LA 스크리닝에 포맷 설명회 외에, 남미 시장 수출을 위해 스페인어로 더빙한 드라마 <굿 닥터> <아버지가 이상해> 등 6개 작품을 전시, 판매한다.

‘KBS Top밴드’ 포맷 수출 추진

