걸그룹’ 레드벨벳(Red Velvet)의 히트곡 ‘Dumb Dumb’(덤덤) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다.



레드벨벳의 ‘Dumb Dumb’ 뮤직비디오는 10일 오후 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파, ‘러시안 룰렛 (Russian Roulette)’에 이어 두 번째 1억 뷰를 기록해 레드벨벳의 글로벌한 인기를 다시 한 번 확인시켜 주었다.



레드벨벳의 첫 정규앨범 타이틀 곡 ‘Dumb Dumb’은 2015년 9월 발표되자마자 국내 각종 음원, 음반 차트, 음악 방송 1위를 차지함은 물론, 미국 빌보드 월드 앨범 차트 1위, 유튜브 ‘K-POP 뮤직비디오 차트 TOP 20’ 1위, 미국 음악 전문 매체 롤링스톤즈가 발표한 ‘2015 베스트 뮤직비디오 10(10 Best Music Videos of 2015)’ 아시아 가수 유일 선정되는 등 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.



한편, 레드벨벳은 오는 5월 25일 삿포로 공연을 시작으로 나고야, 히로시마, 후쿠오카, 오사카, 요코하마 등 일본 6개 도시에서 ‘Red Velvet Hall Tour in JAPAN “Red Room”’(레드벨벳 홀 투어 인 재팬 “레드 룸”)을 펼칠 예정이다.





레드벨벳 “Dumb Dumb” 1억뷰 돌파

입력 2018.05.11 (13:22) 수정 2018.05.11 (13:23) TV특종

