Check out a live stream of your favorite K-Pop star spotted on their way to KBS music show, 'Music Bank'. Today, Lovelyz showed off their new concept. They are famous for cute and lovely style, but today their sexy pose was stunning! Plus, do not miss the interview with all the members of Snuper, IZ, Imfact, G_I_DLE, Dreamcatcher, Oh My Girl Banhana, UNB, Cross Gene, and so on.



아이돌 가수들의 생생한 아침 출근길을 전해드리는 입니다. 오늘은 러블리즈가 새로운 컨셉을 선보였습니다. 항상 상큼하고 발랄한 스타일로 주목을 받았던 그룹이지만 오늘은 '반전 매력'이 돋보였는데요. 어떤 모습일까요?

스누퍼, 아이즈, 임팩트, 드림캐쳐, 오마이걸 반하나, 유앤비 등의 인터뷰도 저희 카메라에 담았습니다. 확인해 보시죠!





[스폿 @ 뮤직뱅크 라이브] 러블리즈가 달라졌다!

입력 2018.05.11 (15:48) 수정 2018.05.11 (16:06) 페이스북 Live

