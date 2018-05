세븐틴, ‘조용필과 불후의 콘서트’ TV특종 입력 2018.05.14 (11:37)

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

그룹 세븐틴이 가수 조용필의 데뷔 50주년 기념 콘서트 오프닝 무대에 선 소감과 함께 사진을 공개했다.



세븐틴은 공식SNS를 통해 ‘2018 조용필&위대한 탄생 50주년 전국투어 콘서트 Thanks To You 서울 콘서트 대기실에서 조용필과 다정하게 찍은 사진을 공개했다.



지난 5일, KBS 2TV 불후의 명곡-전설을 노래하다 조용필 50주년 기획 3부작 마지막 회에서 최종 우승을 거머쥔 세븐틴은 ‘불후의 명곡’ 출연을 계기로 조용필이 현장서 직접 세븐틴에게 오프닝 무대를 제안, 지난 12일 개최된 조용필 50주년 기념 콘서트 오프닝 무대에 올라 많은 관객들의 환호를 받았다.



공개된 사진 속 세븐틴은 조용필과 다정한 모습으로 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들을 훈훈하게 만들었으며 특히 조용필은 세븐틴이 존경과 감사의 의미로 전한 꽃다발을 안고 있어 더욱 눈길을 끌었다.



세븐틴은 공식SNS을 통해 “조용필 선생님의 50주년 콘서트에 함께 했다는 사실이 아직도 정말 꿈만 같아요. 선생님과 저희 무대를 함께 즐겨주신 모든 관객 여러분들 모두 감사드립니다. 평생 소중히 남을 뜻깊은 무대였어요”라며 가요계 후배로서 가왕 조용필의 콘서트 무대에 올랐던 벅찬 감정과 함께 감사의 인사를 전했다.



한편, 세븐틴은 오는 5월 30일 데뷔 앨범 ‘위 메이크 유(WE MAKE YOU)를 발표하고 일본에서 정식 데뷔한다.

세븐틴, ‘조용필과 불후의 콘서트’

입력 2018.05.14 (11:37) TV특종

그룹 세븐틴이 가수 조용필의 데뷔 50주년 기념 콘서트 오프닝 무대에 선 소감과 함께 사진을 공개했다.



세븐틴은 공식SNS를 통해 ‘2018 조용필&위대한 탄생 50주년 전국투어 콘서트 Thanks To You 서울 콘서트 대기실에서 조용필과 다정하게 찍은 사진을 공개했다.



지난 5일, KBS 2TV 불후의 명곡-전설을 노래하다 조용필 50주년 기획 3부작 마지막 회에서 최종 우승을 거머쥔 세븐틴은 ‘불후의 명곡’ 출연을 계기로 조용필이 현장서 직접 세븐틴에게 오프닝 무대를 제안, 지난 12일 개최된 조용필 50주년 기념 콘서트 오프닝 무대에 올라 많은 관객들의 환호를 받았다.



공개된 사진 속 세븐틴은 조용필과 다정한 모습으로 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들을 훈훈하게 만들었으며 특히 조용필은 세븐틴이 존경과 감사의 의미로 전한 꽃다발을 안고 있어 더욱 눈길을 끌었다.



세븐틴은 공식SNS을 통해 “조용필 선생님의 50주년 콘서트에 함께 했다는 사실이 아직도 정말 꿈만 같아요. 선생님과 저희 무대를 함께 즐겨주신 모든 관객 여러분들 모두 감사드립니다. 평생 소중히 남을 뜻깊은 무대였어요”라며 가요계 후배로서 가왕 조용필의 콘서트 무대에 올랐던 벅찬 감정과 함께 감사의 인사를 전했다.



한편, 세븐틴은 오는 5월 30일 데뷔 앨범 ‘위 메이크 유(WE MAKE YOU)를 발표하고 일본에서 정식 데뷔한다.

기자 정보