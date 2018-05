트와이스, ‘왓 이즈 러브?’로 8연속 유튜브 1억뷰 입력 2018.05.16 (10:19) 연합뉴스

댓글

좋아요

스크랩하기

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

걸그룹 트와이스의 '왓 이즈 러브?'(What is Love?)' 뮤직비디오가 유튜브 1억뷰를 돌파했다.



16일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난달 9일 오후 6시 공개한 다섯 번째 미니앨범 타이틀곡 '왓 이즈 러브?'는 36일 6시간 만인 이날 0시께 조회수 1억건을 넘겼다.



이로써 트와이스는 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게)부터 신곡 '왓 이즈 러브?'까지 발표곡 8연속 1억뷰 돌파라는 K팝 최초 기록을 세웠다.



그중 'TT' 뮤직비디오는 지난해 12월 한국 여성 가수 최초로 3억뷰를 돌파했으며 '우아하게'와 '치어 업'(CHEER UP)', '라이키'(Likey) 뮤직비디오는 각각 2억뷰를 넘겼다.



트와이스는 대중적인 인기와 탄탄한 팬덤을 고루 갖춘 걸그룹으로 인정받는다. 가온차트에 따르면 2015년 데뷔 이래 정규 앨범 1장, 미니앨범 5장, 리패키지 앨범 2장 등 총 8장 앨범을 내 통산 225만1천789장 판매량을 기록했다.



이들은 18~20일 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 두 번째 투어 '트와이스랜드 존 2: 판타지 파크'를 개최한다. 총 1만8천석 티켓은 일찌감치 매진됐다.



또 16일 일본에서 세 번째 싱글 '웨이크 미 업'(Wake Me Up)을 발표하며 26~27일 사이타마 슈퍼아레나, 6월 2~3일 오사카성홀에서 일본 공연을 펼친다.



[사진출처 : 연합뉴스]

트와이스, ‘왓 이즈 러브?’로 8연속 유튜브 1억뷰

입력 2018.05.16 (10:19) 연합뉴스

걸그룹 트와이스의 '왓 이즈 러브?'(What is Love?)' 뮤직비디오가 유튜브 1억뷰를 돌파했다.



16일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 지난달 9일 오후 6시 공개한 다섯 번째 미니앨범 타이틀곡 '왓 이즈 러브?'는 36일 6시간 만인 이날 0시께 조회수 1억건을 넘겼다.



이로써 트와이스는 데뷔곡 '우아하게'(OOH-AHH하게)부터 신곡 '왓 이즈 러브?'까지 발표곡 8연속 1억뷰 돌파라는 K팝 최초 기록을 세웠다.



그중 'TT' 뮤직비디오는 지난해 12월 한국 여성 가수 최초로 3억뷰를 돌파했으며 '우아하게'와 '치어 업'(CHEER UP)', '라이키'(Likey) 뮤직비디오는 각각 2억뷰를 넘겼다.



트와이스는 대중적인 인기와 탄탄한 팬덤을 고루 갖춘 걸그룹으로 인정받는다. 가온차트에 따르면 2015년 데뷔 이래 정규 앨범 1장, 미니앨범 5장, 리패키지 앨범 2장 등 총 8장 앨범을 내 통산 225만1천789장 판매량을 기록했다.



이들은 18~20일 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 두 번째 투어 '트와이스랜드 존 2: 판타지 파크'를 개최한다. 총 1만8천석 티켓은 일찌감치 매진됐다.



또 16일 일본에서 세 번째 싱글 '웨이크 미 업'(Wake Me Up)을 발표하며 26~27일 사이타마 슈퍼아레나, 6월 2~3일 오사카성홀에서 일본 공연을 펼친다.



[사진출처 : 연합뉴스]

기자 정보